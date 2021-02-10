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Samsung Galaxy F62'nin fiyatı ne kadar olacak?

10.02.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy F62'nin fiyatı ne kadar olacak?

Samsung’un geçtiğimiz yıl ilk defa piyasaya sunduğu Galaxy F serisine yeni bir üye geliyor. Samsung Galaxy F62 isimli cihazın tasarımı ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı. Cihaz 15 Şubat'ta geliyor.

Serinin yeni üyesi için hazırlıkları tamamlayan Samsung’un önümüzdeki hafta Galaxy F62 modelini tanıtması bekleniyor. Tanıtım etkinliğine kısa bir süre kala cihazın tasarımı internete sızdırıldı. Delikli ekran tasarımına sahip olan ve kare kamera modülüyle geleceği görülen Samsung Galaxy F62 orta segmentte yer alıyor.

GALAXY F62 ÖZELLİKLERİ

Cihazın parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunacak. Galaxy F62 gücünü ise Exynos 9825’ten alacak. Ek olarak 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip olması beklenen telefon, söylenenlere göre 7000 mAh değerinde bir batarya ile karşımıza çıkacak. Cihazın uzun bir pil ömrü sunması hedefleniyor. İddialara göre Galaxy F62, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Dörtlü kamera kurulumuna 64 Megapiksellik sensörün liderlik etmesi beklenirken, ön kamera 32 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1 arayüzü ile kutudan çıkacağı belirtilen telefonun, 345 dolar civarında (yaklaşık 2450 Türk Lirası) bir fiyata sahip olması bekleniyor. Galaxy F62 ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkacak. Galaxy F41 modeli de ilk olarak Hindistan’da tanıtılmıştı ancak F serisi ülkeden dışarıya pek çıkmadı. Bu modeller daha çok M ve A serisinde global pazarlara çıkıyor.

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