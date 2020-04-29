Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı ile şaşırtacak!

Samsung katlanabilir akıllı telefon pazarında ilk şansını Samsung Galaxy Fold ile denedi. Galaxy Fold, bazı sorunlar ile gündeme gelince, cihazın asıl özelliklerine odaklanmak pek mümkün hale gelemedi. Başka bir deyiş ile sorunlar cihaza gölge düşürdü. Hal böyle olunca Samsung Galaxy Z Flip ile yenilikçi bir tasarım sunarak ikinci kez şansını denedi. Bu kez işler Samsung'un istediği gibi gitti. Hatta Türkiye'de satışa çıkan Samsung Galaxy Z Flip'lerin bir ara tükendiğini dahi gördük. Ancak Samsung Galaxy Fold serisinden vazgeçmedi. Samsung Galaxy Note 20'nin konuşulduğu bu dönemde Samsung Galaxy Fold 2 de onunla birlikte konuşulur oldu. Zira sızıntılar Galaxy Note 20 ile Galaxy Fold 2'nin aynı anda tanıtılacağını söylüyor. Sızıntıların söylediği başka bir şey daha var; O da Samsung Galaxy Fold 2'nin fiyatı.

SAMSUNG GALAXY FOLD 2 FİYAT BİLGİSİ GELDİ

Samsung Galaxy Fold 2 hakkındaki yeni iddialar cihazın fiyatını ortaya çıkardı. Buna göre Samsung Galaxy Fold 2 1,780 ila 1,980 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Ancak 1,880 dolar fiyatının üzerinde duruluyor. Bu da yine oldukça yüksek bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor.