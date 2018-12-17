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Samsung Galaxy Fold devasa pil ile gelecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

İddialara göre katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold cep telefonu devasa büyüklükte bir pil ile piyasaya sürülecek.

Samsung Galaxy Fold devasa pil ile gelecek!

Son yılların en çok konuşulan konularının başında katlanabilir ekranlı telefonlar geliyor. Bu alandaki ilk duyuruyu yapan ve telefonun prototipi gösteren Samsung, kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Firmanın halen üzerinde çalıştığı ve isminin muhtemelen Samsung Galaxy Fold olacağı yeni modelle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.
Samsung Galaxy Fold devasa pil ile gelecek

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni telefonda iki adet pil olması bekleniyor. Toplamda 6000 mAh pil gücüne ulaşması beklenen telefonun uzun süreli bir kullanım sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan telefonun 2019 yılında sadece 1 milyon adet üretileceği, daha fazla talep gelse bile bu rakamın artırılmayacağı da iddia ediliyor.
Samsung Galaxy Fold hakkında bildiklerimiz

Telefonla ilgili bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere bakacak olursak karşımıza 7.3 ve 4.6 inç olmak üzere iki ekran boyutu çıkıyor. Kapalı iken standart ama biraz kalın bir telefona benzeyen model açıldığında tablet boyutuna ulaşıyor. Snapdragon 855 işlemciyi kullanması beklenen telefonun ana kamerasının da 12 Megapiksel olması beklentiler arasında bulunuyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Fold teknoloji

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