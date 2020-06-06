Samsung Galaxy Fold için kamera güncellemesi geldi

Haziran 2020 güvenlik yamasının yanında, F900FXXS3BTE1 yazılım güncellemesiyle kamera tarafında bir takım eklentiler var. Örneğin, Galaxy Fold ‘un Ar Emoji tarafında düzenlemeler var. Çektiğiniz fotoğraflarda daha fazla düzenleme yapabildiğiniz gibi yüz algılama tarafında da daha hızlı çözümler var.
Yenilenmiş AR Zone, Single take, Pro video, My filters ve Selfie tone modlarının yanında yeni gece çekim düzenlemeleri de geldi. Ayrıca telefonun ön kamerasıyla artık 60FPS’de 4K video çekim mümkün.
Eğer bu cihaza sahipseniz, güncelleme her an sizin cihazınıza da gelebilir. Tabii ayarlara giderek güncelleme seçeneklerine göz atmanızda fayda var. Eğer bu ayarı kapattıysanız, “güncellemeleri kontrol et” seçeneğine tıklamayı ihmal etmeyin.
30.000 TL’lik telefonu inceledik! Huawei Mate Xs inceleme!
Katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında Huawei ve Samsung’un ciddi çalışmaları var, hatta yakın zamanda ilk örnekleri de görmüştük. Tabii teknolojinin çok yeni olması sebebiyle bu tip cihazlara “prototip” olarak da bakabiliriz. Nihayetinde kullanıcı deneyimleri ve bu deneyimler sonucunda elde edilecek veriler, katlanabilir ekranlı telefonların daha kullanışlı hâle getirilebilmeleri için çok önemli.
Huawei’nin Mate Xs isimli akıllı telefon modeli, katlanabilir ekranlı telefonlara verilebilecek en güncel örneklerden bir tanesi. 8 inç ekranı, 5G desteği, çoklu kamera sistemi ve Kirin 990 çipsetiyle boy göstermeye hazırlanan ürün, Huawei’nin deyimiyle “Gelecekten geldi” ve yenilikçi teknolojileri deneyimlemekten, farklı tasarım detaylarından hoşlanan teknoloji tutkunlarını hedefliyor.
Mate Xs ‘i 1 haftadır kullandığımızı söylemeliyiz. Ürün, özellikle ev ortamında, yattığınız yerden bir şeyler takip etmek ve izlemek için konforlu çözümler sunuyor. Kare formundaki 8 inç ekran, zaman zaman sanki bir aynayı tutuyormuşsunuz hissi oluşturabilir, ama yeri geliyor bu ekranda aynı anda birden fazla uygulamayla ilgileniyorsunuz ve bu süreçlerde bile yüksek performans unsuru sizi terk etmiyor.
30.000 TL’lik telefonu inceledik! Huawei Mate Xs inceleme!
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