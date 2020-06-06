HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Fold için kamera güncellemesi geldi

Samsung Galaxy Fold için kamera güncellemesi geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Fold için yeni bir güvenlik yaması yayınlandı. Bunun yanında, cihazın kabiliyetlerini artırıcı bazı eklemeler de geldi. Özellikle de kamera tarafında.

Samsung Galaxy Fold için kamera güncellemesi geldi

Haziran 2020 güvenlik yamasının yanında, F900FXXS3BTE1 yazılım güncellemesiyle kamera tarafında bir takım eklentiler var. Örneğin, Galaxy Fold ‘un Ar Emoji tarafında düzenlemeler var. Çektiğiniz fotoğraflarda daha fazla düzenleme yapabildiğiniz gibi yüz algılama tarafında da daha hızlı çözümler var.

Yenilenmiş AR Zone, Single take, Pro video, My filters ve Selfie tone modlarının yanında yeni gece çekim düzenlemeleri de geldi. Ayrıca telefonun ön kamerasıyla artık 60FPS’de 4K video çekim mümkün.

Eğer bu cihaza sahipseniz, güncelleme her an sizin cihazınıza da gelebilir. Tabii ayarlara giderek güncelleme seçeneklerine göz atmanızda fayda var. Eğer bu ayarı kapattıysanız, “güncellemeleri kontrol et” seçeneğine tıklamayı ihmal etmeyin.

30.000 TL’lik telefonu inceledik! Huawei Mate Xs inceleme!

Katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında Huawei ve Samsung’un ciddi çalışmaları var, hatta yakın zamanda ilk örnekleri de görmüştük. Tabii teknolojinin çok yeni olması sebebiyle bu tip cihazlara “prototip” olarak da bakabiliriz. Nihayetinde kullanıcı deneyimleri ve bu deneyimler sonucunda elde edilecek veriler, katlanabilir ekranlı telefonların daha kullanışlı hâle getirilebilmeleri için çok önemli.

Huawei’nin Mate Xs isimli akıllı telefon modeli, katlanabilir ekranlı telefonlara verilebilecek en güncel örneklerden bir tanesi. 8 inç ekranı, 5G desteği, çoklu kamera sistemi ve Kirin 990 çipsetiyle boy göstermeye hazırlanan ürün, Huawei’nin deyimiyle “Gelecekten geldi” ve yenilikçi teknolojileri deneyimlemekten, farklı tasarım detaylarından hoşlanan teknoloji tutkunlarını hedefliyor.

Mate Xs ‘i 1 haftadır kullandığımızı söylemeliyiz. Ürün, özellikle ev ortamında, yattığınız yerden bir şeyler takip etmek ve izlemek için konforlu çözümler sunuyor. Kare formundaki 8 inç ekran, zaman zaman sanki bir aynayı tutuyormuşsunuz hissi oluşturabilir, ama yeri geliyor bu ekranda aynı anda birden fazla uygulamayla ilgileniyorsunuz ve bu süreçlerde bile yüksek performans unsuru sizi terk etmiyor.

30.000 TL’lik telefonu inceledik! Huawei Mate Xs inceleme!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Bu telefonu kırmak zor!Bu telefonu kırmak zor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

Esra Erol'un canlı yayınına polis baskını!

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

4 kadının feryadı... Eşleri yan yana gömülü

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Oktay tartışmalara son noktayı koydu: Bedeli ne olursa olsun

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Bakan Selçuk duyurdu: 1 Temmuz'da yeniden açılıyor

Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

Taziye çadırı inadının bedeli ağır oldu! Vaka sayısı tırmanıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Resmen açıklandı! Bu oyunlar Haziran ayında ücretsiz

Resmen açıklandı! Bu oyunlar Haziran ayında ücretsiz

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
800 TL’lik yeni telefonu ile karşımıza çıktı

Koronavirüs bile durduramadı!

Pixel video çekme konusunda daha efektif olacak

Pixel video çekme konusunda daha efektif olacak

Bu telefonu kırmak zor!

Bu telefonu kırmak zor!

PUBG’nin ücretsiz olacağı tarih ve saat!

Dünyayı kasıp kavuran oyun ücretsiz oldu

Bu hafta ücretsiz olarak dağıtılacak oyun: Overcooked

Bu hafta ücretsiz olarak dağıtılacak oyun: Overcooked

UEFA EURO 2020 güncellemesi çıktı

UEFA EURO 2020 güncellemesi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.