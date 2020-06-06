Samsung Galaxy Fold için kamera güncellemesi geldi

Haziran 2020 güvenlik yamasının yanında, F900FXXS3BTE1 yazılım güncellemesiyle kamera tarafında bir takım eklentiler var. Örneğin, Galaxy Fold ‘un Ar Emoji tarafında düzenlemeler var. Çektiğiniz fotoğraflarda daha fazla düzenleme yapabildiğiniz gibi yüz algılama tarafında da daha hızlı çözümler var.

Yenilenmiş AR Zone, Single take, Pro video, My filters ve Selfie tone modlarının yanında yeni gece çekim düzenlemeleri de geldi. Ayrıca telefonun ön kamerasıyla artık 60FPS’de 4K video çekim mümkün.

Eğer bu cihaza sahipseniz, güncelleme her an sizin cihazınıza da gelebilir. Tabii ayarlara giderek güncelleme seçeneklerine göz atmanızda fayda var. Eğer bu ayarı kapattıysanız, “güncellemeleri kontrol et” seçeneğine tıklamayı ihmal etmeyin.

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Katlanabilir ekranlı telefonlar tarafında Huawei ve Samsung’un ciddi çalışmaları var, hatta yakın zamanda ilk örnekleri de görmüştük. Tabii teknolojinin çok yeni olması sebebiyle bu tip cihazlara “prototip” olarak da bakabiliriz. Nihayetinde kullanıcı deneyimleri ve bu deneyimler sonucunda elde edilecek veriler, katlanabilir ekranlı telefonların daha kullanışlı hâle getirilebilmeleri için çok önemli.