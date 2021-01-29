Samsung Galaxy Fold serisi için 3’lü mekanizmayı hayata geçiriyor

Katlanabilir ekranlı telefon sektöründeki isimlerden biri olan Samsung, bu pazardaki çalışmalarına 2014 yılında başlamıştı. En azından katlanabilir ekranlı telefon modeline ilişkin ilk detaylar o zaman ortaya çıkmıştı. Samsung, çalışmaların varlığını kabul etse de bu teknoloji için henüz erken olduğu fikrindeydi.

Fakat diğer üreticilerin de katlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalıştığının ortaya çıkması sonrasında Samsung çalışmalarına hız verdi ve ilk katlanabilir ekranlı modelini satışa hazır hale getirdi.

Samsung şimdi ise Fold serisini rakiplerinin bir adım önüne geçirebilmek için benzersiz bir tasarıma imza atmaya hazırlanıyor olabilir.

3 KATLI VE KLAVYELİ GALAXY FOLD

İddialara göre Samsung‘un yeni planı Galaxy Fold serisini 2 yerine 3’e katlanan bir yapıyla kullanıcılara sunmak. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Telefonun içerisinde bir de fiziksel klavye yer alacak. Böylece telefon tablet konumuna geldiğinde klavye destekli bir PC görevi görecek.

Şekline bakıldığında zaman yeni tasarımın hayli ilginç göründüğü inkar edilemez. Ayrıca alttan çıkan klavye de telefonun farklılığını arttırıyor.