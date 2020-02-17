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  4. Samsung Galaxy Fold'un büyük sorunu Galaxy Z Flip'e de sıçradı!

Samsung Galaxy Fold'un büyük sorunu Galaxy Z Flip'e de sıçradı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.02.2020 10:29 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy Fold ile aynı kaderi paylaştı. Samsung'un geçtiğimiz günlerde düzenlediği Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy Fold'ta da ortaya çıkan ekran kırılma problemiyle karşı karşıya kaldı. Bir Samsung kullanıcısı, yeni satın aldığı Galaxy Z Flip akıllı telefonun kendi kendine kırıldığını bildirdi.

Samsung Galaxy Fold'un büyük sorunu Galaxy Z Flip'e de sıçradı!

Galaxy Z Flip geçen haftanın inovasyon anlamında en heyecan verici ürünüydü. Samsung tarafından Motorola Razr 2019 gibi dikey katlanabilir bir tasarım ile gelen Galaxy Z Flip'in en dikkat çeken yanı ise ekran camıydı. İlk defa katlanabilir bir ekranda dayanıklı cam kullanan Samsung, böylece övgüleri topladı. Fakat bugün bir Samsung Galaxy Z Flip kullanıcısından gelen bildirim, söz konusu camın aynı Samsung Galaxy Fold'taki gibi sorunlara yol açabileceğini bizlere gösterdi.

SAMSUNG GALAXY Z FLİP KIRILARAK KATLANDI

Samsung Galaxy Z Flip satın alan bir Twitter kullanıcısı, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i alır almaz hepimizin yaptığı gibi kutusunu açtı. Kutudan çıkan Galaxy Z Flip'in ekranında bulunan ekran filmini kaldıran kullanıcı, telefonu katlamak için harekete geçti. Fakat telefonu katladığında önce bir çatlama sesi duydu sonra da aşağıdaki manzara ile karşılaştı.

Galaxy Z Flip ekran sorunu

BENZERİ GALAXY FOLD'UN DA BAŞINA GELDİ

Samsung tarafından Galaxy Z Flip hakkında çıkan bu iddiaya henüz herhangi bir yanıt gelmiş değil. Fakat Galaxy Z Flip'in böyle bir sorunla karşılaşması tahmin edilebilir bir olay. Zira, ekranın hem ince hem de bükülebilir bir cam olması onu kırılgan bir yapıya bürümüş olabilir. Fakat Galaxy Fold'ta da benzer sorunları yaşayan Samsung'un, Galaxy Z Flip ekran sorununun artmasıyla birlikte yeni bir geri çağırma operasyonuna imza atması muhtemel.

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