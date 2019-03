Samsung Galaxy Fold'un videosu yayınladı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi, Galaxy Fold'un içeri katlanır ekranının dayanıklığını test eden yeni bir video yayınladı. Samsung'un robotları tarafından yapılan bu testte Fold'un ekranı açılıp kapanmalara karşı test ediliyor.

Samsung'un bu testleri sonucunda; günde ortalama 100 defa açıp kapanma ile ekranın ortalama 5.5 yıl dayandığı ortaya çıktı. 200.000 katlanmaya dayanıklı olan bu ekranın, 5.5 yıl sonra fonksiyonelliğini doldurduğunda Samsung tarafından ücretsiz değiştirilmesi bekleniyor.

