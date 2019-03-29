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Samsung Galaxy Fold'un videosu yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold ön siparişe açılmadan önce cihazın dayanıklılığını gösterdiği bir video paylaştı. Firmanın belirttiğine göre Samsung Galaxy Fold 200.000 katlanmaya dayanabiliyor.

Samsung Galaxy Fold'un videosu yayınladı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi, Galaxy Fold'un içeri katlanır ekranının dayanıklığını test eden yeni bir video yayınladı. Samsung'un robotları tarafından yapılan bu testte Fold'un ekranı açılıp kapanmalara karşı test ediliyor.

Samsung'un bu testleri sonucunda; günde ortalama 100 defa açıp kapanma ile ekranın ortalama 5.5 yıl dayandığı ortaya çıktı. 200.000 katlanmaya dayanıklı olan bu ekranın, 5.5 yıl sonra fonksiyonelliğini doldurduğunda Samsung tarafından ücretsiz değiştirilmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Samsung katlanabilir telefon Samsung Galaxy Fold

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdi bile kim telefonu 5.5 yıl kullanıyor ki. en fazla 3 yıl. telefonun ekranı bozulmasa bile başka birşeyi bozuluyor zaten. 2-3 yıl götürüyorsa telefon manyakları için tamam demektir :DDDD
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