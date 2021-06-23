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Samsung Galaxy Fold Z Fold 3'ün fiyatı hakkında yeni söylenti!

23.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olan Samsung, Galaxy Z Fold serisinin yeni ürünü olması beklenen Galaxy Z Fold 3'ü daha uygun bir fiyatla satışa sunabilir. İşte konuya ilişkin detaylar.

Samsung Galaxy Fold Z Fold 3'ün fiyatı hakkında yeni söylenti!

Söz konusu akıllı telefonlar olduğunda Samsung’un dünya çapında bir marka olduğunu kimse inkar edemez. Güney Koreli teknoloji devi, son birkaç yılda tasarımsal anlamda da önemli işlere imza atmaya başladı. Katlanabilir ekranlı bir Samsung telefonu fikrini ortaya atan ve bunun için ilk somut adımları atan Samsung, şimdi işi ileri bir boyuta daha taşıyor.

Yeni çıkan teknolojilerin pahalı olması kadar normal bir şey yok. Nitekim katlanabilir ekranlı telefonlar da ilk çıktığında hayli uçuk etiketlere sahiplerdi. Şimdi ise bu etiketlerin biraz daha makul seviyelere indiğini görüyoruz.

Hatırlanacağı üzere Huawei Mate Xs modelini ülkemizde 30 bin TL’ye satışa sunmuştu. Samsung ise Z Flip için ilk etapta 15 bin TL gibi bir fiyat etiketi belirlemişti. Fold 2 ise 20 bin TL’den satışa çıkmıştı.

GALAXY FOLD 2'DEN BİLE UCUZ OLABİLİR

Şimdi ise sıra görünüşe bakılırsa Galaxy Z Fold 3’e geldi. Son 1 haftadır Fold 3 fiyatının mevcut Fold 2’den bile ucuz olacağı konuşuluyor. Nitekim bu durum Samsung’a yakın isimler tarafından da dile getirilmiş durumda.

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Elbette Galaxy Z Fold 3'ün Türkiye fiyatının ne olacağını kestirmek biraz güç. Yine de bekleyip göreceğiz.

Otomobil satışları fiyat artışına rağmen arttı

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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