Samsung Galaxy J2 Core nasıl olacak?

Google, düşük donanımlı telefonlara güç vermesi için Android Go platformunu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. 1 GB RAM‘li telefonlara güç veren Android Go işletim sistemi Android güncellemelerini direkt alması ile de dikkat çekiyordu. Android Go’nun yanında, düşük donanımda kasmayan Go uygulamalarını da indirime sunan Google, telefon üreticilerine yeni bir pazar yaratmıştı.

Bu pazarda şimdi de Samsung boy göstermek için kolları sıvamış durumda. Bugün çıkan bilgilere göre; Samsung, Samsung Galaxy J2 Core adını verdiği Android Go ile çalışan telefon üzerinde çalışıyor. 1 GB RAM ve Samsung Exynos 7570 yonga setinden gücünü alacak olan bu telefonda çift sim desteği de yer alacak.

Henüz fiyatı bilinmeyen telefon, alım gücü düşük ülkelerde satışa sunulacak. Samsung’un Android Go için geliştirdiği ilk telefon unvanını eline alacak olan Galaxy J2 Core, bakalım beğeni toplayacak mı?

