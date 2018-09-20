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Samsung Galaxy J4+ ve J6+ çok yakında satışa sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy J4+ ve J6+ bugün resmen tanıtıldı. Oldukça benzer özelliklere sahip telefonların görüntüleri yayınlandı ve özellikleri açıklandı.

Samsung Galaxy J4+ ve J6+ çok yakında satışa sunulacak

Samsung yeni bütçe dostu telefonları Galaxy J4+ ve J6+’ı resmen tanıttı. Hem tasarım hem de özellik olarak oldukça benzer olan Galaxy J4+ ve J6+ için bir tanıtım etkinliği düzenlenmedi. Ancak telefonlar hakkında merak edilen tüm detaylar açıklandı.

Her iki telefon da 720 x 1480p çözünürlükte 6 inç ekranla geliyor ve 1.4GHz dört çekirdekli işlemciye sahip Exynos 7570 Quad yonga seti kullanıyor. Ayrıca her iki telefonda da 3300 mAh batarya bulunuyor.

Galaxy J4+ ve J6+ depolama alanı ve RAM seçeneklerinde birbirlerinden ayrılıyor. Galaxy J6+ 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleriyle gelirken, Galaxy J4+’ın 2/3 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Kameralara gelecek olursak, Galaxy J6+ çift arka kamerayla gelirken, Galaxy J4+’ta tek arka kamera bulunuyor. 13 + 5 megapiksel çift arka kameraya sahip Galaxy J6+’ın selfie kamerası 8 megapiksel. 13 megapiksel arka kameraya sahip Galaxy J4+’ın selfie kamerası ise 5 megapiksel.

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Samsung Galaxy J4+ J6+ Samsung teknoloji

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