Samsung Galaxy J4+ ve J6+ tanıtıldı!

Samsung, geçtiğimiz günler fotoğraflarını yayınladığı iki yeni akıllı telefonu Galaxy J4+ ve Galaxy J6+'ı resmi olarak tüketicilerin beğenisine sundu. Teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi modellerine iki yeni telefon daha ekliyor.

Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ birbirleri ile aynı özelliklere sahip ancak Galaxy J6+, cihazın sağ çerçevesine konumlandırılan parmak izi tarayıcı ve çift arka kamera ile Galaxy J4+’ten farklılığını ortaya koyuyor.

Her iki cihaz da 6 inç boyutunda HD+ ekrana sahip. Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihazlar, 3300mAh boyutunda bataryalarıyla bir günü rahatlıkla çıkaracak şarj ömrü sunuyor. Her iki cihazında teknik özelliklerini sunacak olursak;

Samsung Galaxy J6+;

Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU 3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama 6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran Android 8.1 Oreo işletim sistemi 13MP, f/1.9 diyafram+5MP, f/2.2 diyaframlı çift kamera 8MP, f/1.9 diyaframlı ön kamera 3300mAh batarya 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Samsung Galaxy J4+

Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU 2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama 6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran Android 8.1 Oreo işletim sistemi 13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera 5MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera 3300mAh batarya 4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Toplamda 5 farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan cihazların fiyatı açıklanmış değil ancak giriş seviyesi olduklarını düşünürsek o kadar da bütçeyi zorlayacak modeller olmadığını dile getirebiliriz.

Kaynak: Teknolojioku





