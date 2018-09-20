HABER

Samsung Galaxy J4+ ve J6+ tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

Samsung tarafından Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ resmi olarak tüketicilerin beğenisine sunuldu. İşte telefonların özellikleri!

Samsung Galaxy J4+ ve J6+ tanıtıldı!

Samsung, geçtiğimiz günler fotoğraflarını yayınladığı iki yeni akıllı telefonu Galaxy J4+ ve Galaxy J6+'ı resmi olarak tüketicilerin beğenisine sundu. Teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi modellerine iki yeni telefon daha ekliyor.

Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ birbirleri ile aynı özelliklere sahip ancak Galaxy J6+, cihazın sağ çerçevesine konumlandırılan parmak izi tarayıcı ve çift arka kamera ile Galaxy J4+’ten farklılığını ortaya koyuyor.

Her iki cihaz da 6 inç boyutunda HD+ ekrana sahip. Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihazlar, 3300mAh boyutunda bataryalarıyla bir günü rahatlıkla çıkaracak şarj ömrü sunuyor. Her iki cihazında teknik özelliklerini sunacak olursak;

Samsung Galaxy J6+;

Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU
3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama
6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
13MP, f/1.9 diyafram+5MP, f/2.2 diyaframlı çift kamera
8MP, f/1.9 diyaframlı ön kamera
3300mAh batarya
4G VoLTE, Wi-Fi  b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC

Samsung Galaxy J4+ 

Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU
2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama
6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera
5MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera
3300mAh batarya
4G VoLTE, Wi-Fi  b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS,  NFC

Toplamda 5 farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan cihazların fiyatı açıklanmış değil ancak giriş seviyesi olduklarını düşünürsek o kadar da bütçeyi zorlayacak modeller olmadığını dile getirebiliriz.

Kaynak: Teknolojioku

bd7a71ab17aa41a667b87418185ec22d425-BzJ0

PARTNERSiz bir de kız kardeşini görün!Siz bir de kız kardeşini görün!
Yeni PlayStation duyuruldu!Yeni PlayStation duyuruldu!
Yerli Üretim logosu belli oldu!Yerli Üretim logosu belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy J4 Galaxy J6+

En Çok Okunan Haberler

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

This Is Us dizisinin bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Captain Marvel ilk fragmanı ile heyecanlandırdı!

Captain Marvel ilk fragmanı ile heyecanlandırdı!

Yeni PlayStation duyuruldu!

Yeni PlayStation duyuruldu!

Yerli Üretim logosu belli oldu!

Yerli Üretim logosu belli oldu!

Amazon Türkiye açıldı!

Amazon Türkiye açıldı!

Siber güvenlik için 6 ipucu

Siber güvenlik için 6 ipucu

Numara engelleme rehberi Android, iOS (iPhone) - Gizli, özel numara nasıl engellenir?

Numara engelleme rehberi Android, iOS (iPhone) - Gizli, özel numara nasıl engellenir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.