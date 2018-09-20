Samsung Galaxy J4+ ve J6+ tanıtıldı!

Samsung, geçtiğimiz günler fotoğraflarını yayınladığı iki yeni akıllı telefonu Galaxy J4+ ve Galaxy J6+'ı resmi olarak tüketicilerin beğenisine sundu. Teknoloji devi Samsung, giriş seviyesi modellerine iki yeni telefon daha ekliyor.
Galaxy J4+ ve Galaxy J6+ birbirleri ile aynı özelliklere sahip ancak Galaxy J6+, cihazın sağ çerçevesine konumlandırılan parmak izi tarayıcı ve çift arka kamera ile Galaxy J4+’ten farklılığını ortaya koyuyor.
Her iki cihaz da 6 inç boyutunda HD+ ekrana sahip. Snapdragon 425 işlemcisinden gücünü alan cihazlar, 3300mAh boyutunda bataryalarıyla bir günü rahatlıkla çıkaracak şarj ömrü sunuyor. Her iki cihazında teknik özelliklerini sunacak olursak;
Samsung Galaxy J6+;
Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU
3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama
6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
13MP, f/1.9 diyafram+5MP, f/2.2 diyaframlı çift kamera
8MP, f/1.9 diyaframlı ön kamera
3300mAh batarya
4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC
Samsung Galaxy J4+
Snapdragon 425 işlemci, Adreno 308 GPU
2GB RAM, 16GB depolama / 3GB RAM, 32GB depolama
6 inç (1480x720 piksel) HD+ ekran
Android 8.1 Oreo işletim sistemi
13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera
5MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera
3300mAh batarya
4G VoLTE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC
Toplamda 5 farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan cihazların fiyatı açıklanmış değil ancak giriş seviyesi olduklarını düşünürsek o kadar da bütçeyi zorlayacak modeller olmadığını dile getirebiliriz.
Kaynak: Teknolojioku
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