Samsung Galaxy J8’i geride bırakıyor

General Mobile’ın yeni akıllı telefonu GM 9 Pro, tasarım detaylarında yalnızca şıklığı değil, aynı zamanda kullanışlılığı da ön plana alıyor. Öyle ki özel anları kaçırmamanız için tek tuşla video çekmeye başlayabiliyorsunuz. Evet, sağ yan taraftaki tuşa basar basmaz video kayıt başlamış oluyor.
Cihazın 6.01 değerdeki 1080 x 2160 çözünürlüklü Amoled ekranı, Gorilla Glass 5 gibi güçlü bir koruma teknolojisine sahip. İnce metal çerçevesi sayesinde ekrana geniş bir yer ayrılıyor ve çoğu zaman bu devasa ekranı tek elde yönetebiliyorsunuz. İç ve dış mekan kullanımlarında başarılı bir görüntü kalitesi var.
Arka tarafa geldiğimizde ise cam tasarım, parmak izi okuyucu sensör ve tabii ki dual kamera sistemini görüyoruz. 12MP + 8MP değerinde ve EIS teknolojisiyle donatılan bu sistem, net videolar elde etmenizi sağlıyor. Video tarafında 4K çekim seçeneğiniz dahi var. Ve tahmin edeceğiniz üzere hızlı çekim, ağır çekim gibi tercih edilen seçenekler de GM9 Pro ile sizlere sunuluyor.
Ön tarafta da 8MP değerde selfie kamera yer alıyor ve özellikle bokeh efektli selfie’lerle fark yaratıyor. Unutmadan, gece çekimleri için ön kameranın da flash ışığı mevcut.
GM 9 Pro’da Snapdragon 660 çipset kullanılıyor. Ayrıca 64GB dahili depolama ve 4GB RAM değerine sahip. Android 8.1 işletim sistemi bulunan ve Android One programı dahilinde bulunan GM 9 Pro, size her zaman akıcı, kullanımı kolay ve güncel bir Android deneyimi sunuyor. Hızlı şarj destekli 3750mAh pili bulunan cihaz, sosyal medyadan videolara, oyunlardan iş mesajlaşmalarınıza kadar gündelik ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabiliyor.
Samsung Galaxy J8 de tek elde kullanıma uygun, yanlardan yumuşatılmış tasarım hatlarıyla geliyor. Ürün, 6 inch değerde Super Amoled ekrana sahip ve çözünürlüğü 720 x 1480. İç ve dış mekan kullanımlarında başarılı bir görüntü kalitesi var.
Arka tarafına baktığımızda, 16+5MP değerde dual kamera sistemini görüyoruz. Özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar elde edebilir, isterseniz güzellik modu, panorama ve etiketler gibi modları da kullanabilirsiniz.
Ön tarafta da flash ışığıyla birlikte 16MP kamera var. Bu kamerayla özellikle iyi ışıklı ortamlarda net selfie’ler çekebiliyorsunuz. Tabii geniş selfie seçeneği de var ve bokeh efekti uygulayabildiğiniz selfie’ler de elde edebilirsiniz. Hem ön hem de arka kamerayla 1080p videolar çekebildiğinizi de belirtelim.
Snapdragon 450 çipsetiyle gelen telefon, 32GB dahili depolama ve 3GB RAM değerine sahip. İşletim sistemi olarak Android 8.0’a sahip ve Samsung’un kendine has arayüzünü barındırıyor. Çıkarılamaz 3500mAh değerde pili burunan ürün, giriş seviyesinde gündelik ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir model.
Toparlamak gerekirse tasarım hatlarından ekran detaylarına, işlemciden depolama kapasitesine, kameralardan hızlı şarj özelliğine ve güncel Android deneyimine kadar GM 9 Pro’nun, rakibi Galaxy J8’i geride bıraktığını söyleyebiliriz.
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