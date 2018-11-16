Samsung Galaxy J8’i geride bırakıyor

General Mobile’ın yeni akıllı telefonu GM 9 Pro, tasarım detaylarında yalnızca şıklığı değil, aynı zamanda kullanışlılığı da ön plana alıyor. Öyle ki özel anları kaçırmamanız için tek tuşla video çekmeye başlayabiliyorsunuz. Evet, sağ yan taraftaki tuşa basar basmaz video kayıt başlamış oluyor.

Cihazın 6.01 değerdeki 1080 x 2160 çözünürlüklü Amoled ekranı, Gorilla Glass 5 gibi güçlü bir koruma teknolojisine sahip. İnce metal çerçevesi sayesinde ekrana geniş bir yer ayrılıyor ve çoğu zaman bu devasa ekranı tek elde yönetebiliyorsunuz. İç ve dış mekan kullanımlarında başarılı bir görüntü kalitesi var.

Arka tarafa geldiğimizde ise cam tasarım, parmak izi okuyucu sensör ve tabii ki dual kamera sistemini görüyoruz. 12MP + 8MP değerinde ve EIS teknolojisiyle donatılan bu sistem, net videolar elde etmenizi sağlıyor. Video tarafında 4K çekim seçeneğiniz dahi var. Ve tahmin edeceğiniz üzere hızlı çekim, ağır çekim gibi tercih edilen seçenekler de GM9 Pro ile sizlere sunuluyor.

Ön tarafta da 8MP değerde selfie kamera yer alıyor ve özellikle bokeh efektli selfie’lerle fark yaratıyor. Unutmadan, gece çekimleri için ön kameranın da flash ışığı mevcut.