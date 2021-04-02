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Samsung Galaxy M21’e yeni bir güncelleme geldi

02.04.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy M21, geçtiğimiz mart ayında Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile eylülde One UI 2.1 ve kasımda One UI 2.5 güncellemelerini aldı. Akıllı telefon daha sonra ocak ayında Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini aldı. Şimdi ise One UI 3.1 Core güncellemesini alıyor.

Samsung Galaxy M21’e yeni bir güncelleme geldi

Yeni aygıt yazılımı Mart 2021 Android yamasını içeriyor. Galaxy M21’in güvenliğini artırırken aynı zamanda kamera ve genel cihaz performansını iyileştiriyor. Ancak bunun dışında, akıllı telefona yeni düzenleme araçları, Eye Comfort Shield ve geliştirilmiş stok uygulamaları getirmesini de bekleyebilirsiniz.

One UI 3.1 Core güncellemesi, M215FDDU2BUB6 sürüm numarasını taşıyor ve yaklaşık 960MB’lık bir indirme gerektiriyor. Güncelleme ilk olarak Hindistan’da başladı ancak yakında diğer bölgelere de yayılacaktır. Zaman içinde Galaxy M21’inizde güncellemeyi alıp almadığınızı görmek için, manuel olarak kontrol etmek edebilirsiniz. Telefonun Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne bakabilirsiniz.

SAMSUNG GALAXY M21 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy M21 özelliklerini hatırlayacak olursak: Telefon 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran teknolojisiyle geliyor. 6000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan Galaxy M21, 15W hızlı şarj teknolojisine de destek veriyor.

İşlemci olarak Samsung’un geliştirdiği Exynos 9611’i kullanan Galaxy M21’in 4 GB ve 6 GB RAM’li olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. Cihaz 128 GB dahili hafızaya sahip. microSD kart desteğine de sahip olan ve bu sayede 512 GB’a kadar toplam kapasitesi artabilen ürün, kamera tarafında ise ‘orta halli’ bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ön yüzünde 20 MP kamera bulunan telefonun arka yüzünde üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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