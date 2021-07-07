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Samsung, Galaxy M22'yi piyasaya sürecek

07.07.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy M22'nin 239,90 euro olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Bu artık bir beklenti değil, çünkü fiyat resmi bir satıcı tarafından sızdırılmış durumda.

Samsung, Galaxy M22'yi piyasaya sürecek

Bu fiyatlandırmanın 4 GB RAM + 128 GB depolama varyantına ait olduğunu söyleyelim. M22 kısa süre önce Geekbench kıyaslama sitesinde bir Helio G80 yongası, 4 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi ile tespit edilmişti. Bu da geçen ay Bluetooth SIG’de görülen yeni akıllı telefonun, bu ay içinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

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SAMSUNG GALAXY M22'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Galaxy M22’nin yakın zamanda Avrupa ve Hindistan pazarlarında tanıtılan Galaxy A22 4G’ye dayandığı söyleniyor. A22, 6.4 inç HD+ ekrana, Helio G80 çipe, 4 GB RAM’e, 128 GB’a kadar depolama alanına ve 15W şarj destekli 5.000 mAh pile sahip.

Fotoğraf için 13 megapiksel selfie kamerası var ve arka kabuğunda 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera var. Güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip.

Samsung

Samsung'un henüz resmi olarak Galaxy M22’nin varlığını doğrulamadığını söyleyelim. A22, Avrupa’da 4G ve 5G versiyonları ile mevcuttur. M22’nin yakın gelecekte 5G versiyonuna da gelip gelmeyeceği belli değil.

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Ancak firmanın orta segment telefonlarda çok başarılı olduğunu ve çıkarılacak olan 5G modelinin de başarılı olma ihtimali olduğunu söylememiz gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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