Samsung Galaxy M31 Prime Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy M31 Prime Edition fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Samsung Hindistan resmi internet sitesi, bir süredir sızıntılarda gözüken ve Samsung'un Amazon ile ortaklaşa geliştirdiği dedikodusu yayılan telefonu Galaxy M31 Prime Edition'ı kamuoyuyla tanıştırdı.

SAMSUNG GALAXY M31 PRİME EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Galaxy M31 Prime Edition'ın özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran 60 Hz yenileme hızına sahip ve üst kısmında O şeklinde bir çentik bulunduruyor. Bu çentikte Galaxy M31 Prime Edition'ın 32 MP çözünürlüğünde ön kamerası yer alıyor. Samsung Galaxy M31 Prime Edition gücünü ise Exynos 9611 işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun pili ise 15W hızlı şarj destekli ve 6.000 mAh gücünde.

Galaxy M31 Prime Edition'ın arka tarafında 4 arka kamera bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 5 MP derinlik sensörü + 5 MP makro kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Parmak izi okuyucu ise Android 10 tabanlı One UI 2.1 arayüzü kullanan telefonun arka tarafında konumlanıyor.