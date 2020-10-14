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Samsung Galaxy M31 Prime Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy M31 Prime Edition sonunda resmileşti. Samsung, Galaxy M31 Prime Edition'ı özellikleri ve fiyatıyla birlikte açıkladı. Android 10 tabanlı Galaxy M31 Prime Edition, bünyesinde barındırdığı pilin değeriyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy M31 Prime Edition tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy M31 Prime Edition fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Samsung Hindistan resmi internet sitesi, bir süredir sızıntılarda gözüken ve Samsung'un Amazon ile ortaklaşa geliştirdiği dedikodusu yayılan telefonu Galaxy M31 Prime Edition'ı kamuoyuyla tanıştırdı.

SAMSUNG GALAXY M31 PRİME EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Galaxy M31 Prime Edition'ın özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran var. Bu ekran 60 Hz yenileme hızına sahip ve üst kısmında O şeklinde bir çentik bulunduruyor. Bu çentikte Galaxy M31 Prime Edition'ın 32 MP çözünürlüğünde ön kamerası yer alıyor. Samsung Galaxy M31 Prime Edition gücünü ise Exynos 9611 işlemcisinden sağlıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefonun pili ise 15W hızlı şarj destekli ve 6.000 mAh gücünde.

Samsung Galaxy M31 Prime Edition özellikleri

Galaxy M31 Prime Edition'ın arka tarafında 4 arka kamera bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 5 MP derinlik sensörü + 5 MP makro kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. Parmak izi okuyucu ise Android 10 tabanlı One UI 2.1 arayüzü kullanan telefonun arka tarafında konumlanıyor.

Samsung Galaxy M31 Prime Edition fiyatı

SAMSUNG GALAXY M31 PRİME EDİTİON FİYATI

Samsung Galaxy M31 Prime Edition fiyatı Hindistan'da yaklaşık 225 dolar olarak listeleniyor. Telefon, Amazon ile Samsung ortaklığında geliştirildiği için bünyesinde Amazon'a dair birçok uygulamayı bulunduruyor. Galaxy M31 Prime Edition'ın Türkiye'de satılma ihtimali ise oldukça düşük.

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