Samsung Galaxy M31s Exynos 9611 ile gelecek

Orta segmentteki müşteri kitlesini genişletmek isteyen Samsung M serisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Samsung Galaxy M31s.

Tasarım hatları itibariyle Galaxy A51 modelini anımsatan M31s, 6000 mAh’lık bataryasıyla ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz gün Google Play Console’da ortaya çıkan M31s’in teknik özellikleri de artık netleşti diyebiliriz.

Şimdiye kadar telefonun teknik özellikleri hakkında pek çok dedikoduya tanıklık ettik. Genel itibariyle ekran, kamera ve batarya tarafında ikilemler olmasa da yonga seti söz konusu olduğunda bir bilgi kirliliği mevcuttu.

Bazı kaynaklar M31s’te Qualcomm tabanlı bir yonga seti kullanılacağını iddia ederken, bazıları da Samsung’un kendi üretimi olan Exynos’u tercih edeceğini belirtiyordu.

Nitekim telefonun Google Play Console’da ortaya çıkmasıyla birlikte hangi yonga setini taşıyacağı da kesinlik kazanmış oldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY M31S'İN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Google Play Console’da yer alan rapora göre Galaxy M31s, Güney Koreli üreticinin kendi geliştirdiği Exynos 9611 yonga seti ile gelecek.

6GB RAM bulunacak olan telefonun dahili depolama alanı ise minimum 64GB olacak. 6000 mAh’lık devasa bir pilden güç alacak olan Galaxy M31s ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

Bu telefonun daha sonra Avrupa pazarında da boy göstermesi bekleniyor.

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