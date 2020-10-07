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Samsung Galaxy M31s Türkiye'de ön satışta! İşte Galaxy M31s'in fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 14:34 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy M31s, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Samsung'un Exynos 9611 işlemcisinden alan Galaxy M31s, batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Peki Galaxy M31s fiyatı ne kadar, Galaxy M31 özellikleri neler?

Samsung Galaxy M31s Türkiye'de ön satışta! İşte Galaxy M31s'in fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy M31s, Güney Koreli firmanın birkaç ay önce tanıttığı akıllı telefonlardan biri. Samsung Galaxy M31'in halefi olarak görülen Galaxy M31s, tanıtımının ardından, Türkiye'de ön satışa sunulmuş durumda.

GALAXY M31S ÖZELLİKLERİ

Galaxy M31s fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsedelim. Samsung'un yeni telefonu 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran Samsung'un Galaxy Note 20 Ultra'da da bulunan nokta çentikli tasarımını koruyor. Çentikte ise Galaxy M31s'in 32 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunuyor. Exynos 9611 işlemcisinden gücünü alan telefon, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile destekleniyor. Galaxy M31s'in bataryası ise 25W hızlı şarj destekli ve 6000 mAh değerinde.

Samsung Galaxy M31s özellikleri

Samsung Galaxy M31s'in kameralarına geçelim. Telefonun arka tarafında 64 MP ana kameraya ek olarak, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP derinlik sensörü ve 5 MP makro kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy M31s kamera

SAMSUNG GALAXY M31S FİYATI

Galaxy M31s fiyatı 3.499 TL olarak listelenmiş durumda. Telefon Samsung Online Mağaza üzerinden siyah ve mavi renk seçenekleri ile satın alınabiliyor.

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