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Samsung Galaxy M32 Geekbench’de boy gösterdi

01.05.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SM-M325FV model kodunu taşıyan ve Samsung Galaxy M32 olduğuna inanılan bir cihaz, temel özellikleriyle Geekbench’te ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M32 Geekbench’de boy gösterdi

Samsung, bir başka Galaxy M serisi akıllı telefonun piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Şirket şimdiye kadar birden fazla akıllı telefon piyasaya sürdü ve Galaxy M42 5G bu yıl en yenisi oldu. Görünüşe göre popüler bütçe akıllı telefon serisinin altındaki bir sonraki akıllı telefon Galaxy M32. Galaxy M31’in halefi, lansmanından önce Geekbench’te görüldü. Liste, yaklaşan 4G akıllı telefonun bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Listeye göre, telefonun model numarası SM-M325FV. Kutudan çıkar çıkmaz Android 11 ile çalışacak. Geekbench aracılığıyla ortaya çıkan Samsung Galaxy M32 teknik özelliklerine, özelliklerine ve diğer ayrıntılarına bir göz atalım. Kıyaslama veritabanına göre SM-M325FV, Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Cihaz yerleşik 6GB RAM’e sahip ve Helio G80 SoC’nin bir parçası olduğunu bildiğimiz MT6769V / CT tarafından destekleniyor.

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Geekbench, SM-M325FV’nin diğer özelliklerini açıklamıyor. Ancak akıllı telefon geçen hafta 6.000 mAh pil ile DEKRA’da görülmüştü. Galaxy M32’nin Helio G80, 6.4 “FullHD + 90Hz AMOLED ekran, ekran içi parmak izi tarayıcı ve 15W şarjlı 5.000 mAh pil ile birlikte gelen Galaxy A32 4G tabanlı olduğu söyleniyor.

Galaxy A32 4G, fotoğrafçılık için toplamda beş kamera ile birlikte geliyor. Çentik içinde 20MP selfie kamera, arkadaki 64MP birincil kamera 8MP ultra geniş, 5MP derinlik ve 5MP makro birimlerle birleştirilmiş. Şu anda Galaxy M32 ile ilgili ayrıntılar az, ancak yakında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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