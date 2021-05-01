Samsung Galaxy M32 Geekbench’de boy gösterdi

Samsung, bir başka Galaxy M serisi akıllı telefonun piyasaya sürülmesi için hazırlanıyor. Şirket şimdiye kadar birden fazla akıllı telefon piyasaya sürdü ve Galaxy M42 5G bu yıl en yenisi oldu. Görünüşe göre popüler bütçe akıllı telefon serisinin altındaki bir sonraki akıllı telefon Galaxy M32. Galaxy M31’in halefi, lansmanından önce Geekbench’te görüldü. Liste, yaklaşan 4G akıllı telefonun bazı temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Listeye göre, telefonun model numarası SM-M325FV. Kutudan çıkar çıkmaz Android 11 ile çalışacak. Geekbench aracılığıyla ortaya çıkan Samsung Galaxy M32 teknik özelliklerine, özelliklerine ve diğer ayrıntılarına bir göz atalım. Kıyaslama veritabanına göre SM-M325FV, Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor. Cihaz yerleşik 6GB RAM’e sahip ve Helio G80 SoC’nin bir parçası olduğunu bildiğimiz MT6769V / CT tarafından destekleniyor.

Geekbench, SM-M325FV’nin diğer özelliklerini açıklamıyor. Ancak akıllı telefon geçen hafta 6.000 mAh pil ile DEKRA’da görülmüştü. Galaxy M32’nin Helio G80, 6.4 “FullHD + 90Hz AMOLED ekran, ekran içi parmak izi tarayıcı ve 15W şarjlı 5.000 mAh pil ile birlikte gelen Galaxy A32 4G tabanlı olduğu söyleniyor.