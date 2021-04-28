HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı! Galaxy M serisindeki ilk 5G telefon

Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı! Galaxy M serisindeki ilk 5G telefon

28.04.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy M42 5G, resmen lanse edildi. Samsung'un Galaxy M serisindeki ilk 5G telefonu olan Samsung Galaxy M42 5G, arka tasarımıyla oldukça farklı bir görünüm sunuyor.

Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı! Galaxy M serisindeki ilk 5G telefon

Samsung Galaxy ailesine yeni telefonlar eklemeye devam ediyor. Bu ailedeki serilerden biri olan M ailesi de Samsung'un dikkat çeken modellerini topladığı bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi ise bu aileye yeni bir üye ekledi. Üstelik bu üye, 5G desteğine sahip olan Galaxy M42 5G oldu.

GALAXY M42 5G'NİN ÖZELLİKLERİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

Galaxy M42 5G'nin özelliklerine geçelim. M42 5G, 6,6 inçlik HD+ Super AMOLED bir ekranın üzerine kuruluyor. Telefon gücünü Snapdragon 750G işlemcisinden alırken, bu işlemcinin yanında 6 GB/ 8GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dört katmanlı bir arka yüzeye sahip olan M42 5G'nin bataryası ise 5.000 mAh değerinde ve 15W şarj hızını destekliyor.

Galaxy M42 5G özellikleri

Arka tarafta bizleri 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü karşılıyor. Galaxy M42 5G'nin ön tarafındaki su damlası çentiğinde ise 20 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

Samsung'un varisleri duyurdu! Vergi ödeyebilmek için sanat eseri bağışlayacaklarSamsung'un varisleri duyurdu! Vergi ödeyebilmek için sanat eseri bağışlayacaklar

SAMSUNG GALAXY M42 5G'NİN FİYATI NE KADAR?

Galaxy M42 5G'nin fiyatı 6 GB RAM / 128GB dahili depolamaya sahip model için yaklaşık 295 dolar, 8 GB RAM / 128GB dahili depolamaya sahip model için ise yaklaşık 322 dolar olarak belirlendi. Samsung'un Galaxy M42 5G'yi Türkiye'ye getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık" "Özcan Deniz ile büyük aşk yaşadık"
Kullanıcılara müjde! İki yeni özellik geliyorKullanıcılara müjde! İki yeni özellik geliyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Tam kapanma' göçü! Oraya akın ediyorlar

'Tam kapanma' göçü! Oraya akın ediyorlar

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Tam kapanmada yeni düzenleme hazırlığı

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

Altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

İşte pandeminin gözde mesleği! Mühendisler bile yapmaya başladı

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik 5 il

Bakan Koca açıkladı: İşte kritik 5 il

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.