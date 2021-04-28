Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı! Galaxy M serisindeki ilk 5G telefon

Samsung Galaxy ailesine yeni telefonlar eklemeye devam ediyor. Bu ailedeki serilerden biri olan M ailesi de Samsung'un dikkat çeken modellerini topladığı bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi ise bu aileye yeni bir üye ekledi. Üstelik bu üye, 5G desteğine sahip olan Galaxy M42 5G oldu.

GALAXY M42 5G'NİN ÖZELLİKLERİ DE DİKKAT ÇEKİCİ

Galaxy M42 5G'nin özelliklerine geçelim. M42 5G, 6,6 inçlik HD+ Super AMOLED bir ekranın üzerine kuruluyor. Telefon gücünü Snapdragon 750G işlemcisinden alırken, bu işlemcinin yanında 6 GB/ 8GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dört katmanlı bir arka yüzeye sahip olan M42 5G'nin bataryası ise 5.000 mAh değerinde ve 15W şarj hızını destekliyor.

Arka tarafta bizleri 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü karşılıyor. Galaxy M42 5G'nin ön tarafındaki su damlası çentiğinde ise 20 MP'lik bir selfie kamerası mevcut.

SAMSUNG GALAXY M42 5G'NİN FİYATI NE KADAR?

Galaxy M42 5G'nin fiyatı 6 GB RAM / 128GB dahili depolamaya sahip model için yaklaşık 295 dolar, 8 GB RAM / 128GB dahili depolamaya sahip model için ise yaklaşık 322 dolar olarak belirlendi. Samsung'un Galaxy M42 5G'yi Türkiye'ye getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor.

