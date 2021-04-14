Samsung Galaxy M42 yolda

Samsung’un yakında orta sınıf segmentteki ilk 5G cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin Hindistan’da Samsung Galaxy M42’yi piyasaya süreceği iddia edildi. Bilgiler çevrimiçi olarak Hint-Asya Haber Servisi IANS’ta yayınlandı. Ayrıca cihazın 20.000-25.000 INR arasında, yani yaklaşık 265-335 dolar arasında bir fiyat ile geleceği iddia edildi.

GALAXY M42 BAŞKA NELER SUNACAK?

Yaklaşan orta seviye oyuncu telefonu ise zaten #FastestMonster hashtag’iyle tanıtılıyor. Cihaz hakkında şimdiye kadar 6.000 mAh bataryaya ve arkada dört kameraya sahip olacağı ve ana kamerasının 64MP sensöre ev sahipliği yapacağı biliniyor. Sızıntı kaynağı Mukul Sharma’ya göre, Samsung Galaxy M42 Hindistan lansmanı çok yakında. Ayrıca bunun M serisinin ilk 5G telefonu olacağını da doğruluyor. Şimdilik, Samsung Galaxy M51, M serisindeki en yeni orta sınıf telefon ve yaklaşan Galaxy M42, sıradaki bir sonraki olabilir.

Telefonun tam lansman tarihi henüz bilinmiyor. Bir başka kaynak, Galaxy M42’nin Hindistan’da Nisan ayında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Ayrıca, cihazın 5G desteğine sahip olacağını doğruluyor. Bu kaynağa göre, cihaz muhtemelen Snapdragon 750G’den güç alacak. Moto G 5G, Hindistan’da Snapdragon 750G’ye sahip ilk telefondu ve kısa süre sonra onu Xiaomi Mi 10i izledi, Galaxy M42, Hindistan’da aynı özelliklere sahip üçüncü cihaz olabilir.

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