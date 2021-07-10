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Samsung Galaxy M52 5G piyasaya sürülmeye hazır

10.07.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un yeni beklenen cihazı Galaxy M52 5G şimdi de 3C sertifikasını yani zorunlu Çin sertifikasını aldı. Son listeleme ile cihazın pil kapasitesi de belli oldu.

Samsung Galaxy M52 5G piyasaya sürülmeye hazır

Sertifikalar, cihazın 4.860 mAh pil kapasitesine sahip olacağını ortaya koydu. Bunun nominal (minimum) kapasite olduğuna inanılıyor, bu nedenle tipik, pazarlanan kapasite 5.000 mAh civarı olacaktır diye tahmin ediliyor.

Önceki bir sızıntıya göre, cihazın kamera kurulumu Galaxy A52‘lerle aynı olacak, Ayrıca cihaza Snapdragon 778G yonga kullanılacağı tahmin ediliyor.

Şu an tüm bu özellikler hakkında net bir şey söylemek çok zor. Ancak bu kadar listede karşımıza çıktığına göre cihazın resmileşmesi için çok beklememiz gerekmeyecek. Cihazın daha önceki karşılaştırma sitelerinde gösterdiği özelliklere bakarsak, Galaxy M52 5G, 64MP ana sensör tarafından yönetilen dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak.

Ayrıca 12MP ultra geniş ünite ve 5MP özel makro kamera da yer alıyor. Dördüncü kameranın sadece bir derinlik sensörü olması bekleniyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP selfie kamerası olduğu söyleniyor. Depolama tarafında ise 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 128 GB‘lık dahili depolama alanı sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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