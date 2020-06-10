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Samsung Galaxy Note 20'de düz ekran kullanabilir! Peki neden?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 10:44 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy Note 20 serisinde düz ekran kullanabilir. Bu iddialar sahibi ise başarılı tahminleriyle bilinen Ice Universe. Ice Universe bunun nedeni ise S-Pen olarak açıklıyor. Peki Samsung Galaxy Note 20 serisinin düz ekranı S-Pen'e nasıl bir avantaj sağlayacak?

Samsung Galaxy Note 20'de düz ekran kullanabilir! Peki neden?

Samsung Galaxy Note serisi bir süredir Samsung'un Edge ekran furyasından nasibini alıyor. Sağ ve sol çerçeveleri kıvrımlı olan son Galaxy Note serisi akıllı telefonlar, böylece görsel açıdan hoş gözüküyorlardı. Ancak Galaxy Note kullanıcıları bu ekranlardan biraz şikayetçi. Bu şikayetin nedeni ise S-Pen'di. Kullanıcılar, S-Pen'in kıvrımlı ekranlarda düz ekranlarda olduğu kadar efektif bir şekilde kullanılamadığından yakınıyorlardı. Ice Universe'in paylaştığı bir tweete bakılırsa Samsung, kullanıcılarının şikayetini Galaxy Note 20 için dinlemiş gibi görünüyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN EKRANI DÜZ OLACAK

Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden Samsung Galaxy Note 20'nin düz bir ekrana sahip olacağını iddia etti. Dünya'nın yuvarlak olması ile alakalı hoş bir tweet ile iddiasını duyuran Ice Universe böylece Galaxy Note 20'yi merakla beklenen bazı tüketicilerin içini ferahlattı.

GALAXY S VE GALAXY A SERİSİNDE KULLANILABİLİR

Samsung aslında son birkaç modelinde, diğer markaların aksine kıvrımlı ekran kullanmayı bıraktı. Üstelik bu ekranları kullanan ilk firmalardan olmasına rağmen bunu yaptı. Samsung'un kıvrımlı ekranları en azından Galaxy Note serisinde kaldırması herkes için en doğrusu olsa gerek. Galaxy S ve Galaxy A serisinde ise kıvrımlı ekranlar, bir S-Pen desteği sunmadıkları için istenildiği kadar kullanılabilir.

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