Samsung Galaxy Note 20'de düz ekran kullanabilir! Peki neden?

Samsung Galaxy Note serisi bir süredir Samsung'un Edge ekran furyasından nasibini alıyor. Sağ ve sol çerçeveleri kıvrımlı olan son Galaxy Note serisi akıllı telefonlar, böylece görsel açıdan hoş gözüküyorlardı. Ancak Galaxy Note kullanıcıları bu ekranlardan biraz şikayetçi. Bu şikayetin nedeni ise S-Pen'di. Kullanıcılar, S-Pen'in kıvrımlı ekranlarda düz ekranlarda olduğu kadar efektif bir şekilde kullanılamadığından yakınıyorlardı. Ice Universe'in paylaştığı bir tweete bakılırsa Samsung, kullanıcılarının şikayetini Galaxy Note 20 için dinlemiş gibi görünüyor.

Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden Samsung Galaxy Note 20'nin düz bir ekrana sahip olacağını iddia etti. Dünya'nın yuvarlak olması ile alakalı hoş bir tweet ile iddiasını duyuran Ice Universe böylece Galaxy Note 20'yi merakla beklenen bazı tüketicilerin içini ferahlattı.

Aristotle said: The earth is round.

Icecat said: Samsung Galaxy Note20 is flat.