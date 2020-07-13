Samsung Galaxy Note 20 fiyatı ile Galaxy Note 10'u kıskandıracak!

Samsung Galaxy Note 20 ile tanışmamıza artık çok az bir süre kaldı. Samsung'un cihaz üzerindeki çalışmalarının bitmiş olduğu tahmin ediliyor. Tahminlere göre Samsung şu an Samsung Galaxy Note 20'nin fiyatını belirleme aşamasında. Şirkete yakın kaynaklardan alınan fiyat bilgileri ise birçok kişiyi mutlu edebilir gibi.

DAHA UCUZ BİR SAMSUNG GALAXY NOTE 20'YE HAZIR OLUN

Samsung Galaxy Note 20 fiyatı hakkında ortaya çıkan iddiaların odağında Güney Kore var. Güney Koreli kaynaklar, Samsung'un Galaxy Note 20 serisinde uygun fiyata odaklanacağını söylemekte. Buna göre Samsung Galaxy Note 20 serisi, Samsung Galaxy Note 10 serisine göre 40 dolar daha ucuz olacak. Bu noktada Samsung Galaxy Note 10'un fiyatını hatırlatalım. Samsung Galaxy Note 10 950 dolardan, Samsung Galaxy Note 10 Plus ise 1.100 dolardan satışa sunulmuştu.

İŞTE TAHMİNİ SAMSUNG GALAXY NOTE 20 FİYATLARI

Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'nın bu bilgiler ışığında satış fiyatları ise şöyle olacak gibi görünüyor;

*Samsung Galaxy Note 20 - 910 dolar

Samsung Galaxy Note 20 Ultra - 1.060 dolar*

GALAXY NOTE 10 SERİSİNDEN DAHA UYGUNU GELİR Mİ?

Samsung Galaxy Note 20 ailesi ile tanışacağımız Galaxy Unpacked etkinliği yaklaştıkça iddiaların da ardı arkası kesilmiyor gördüğünüz üzere. Bu anlamda sızdırılan fiyatların da doğru olmama ihtimalleri her zaman var. Ancak Samsung'un Galaxy Note 10 serisinden daha uygun fiyatlı bir Galaxy Note 20 ailesi tanıtması sanıyoruz ki hiçbirimiz için sürpriz olmaz. Yine de bunu 5 Ağustos'ta öğrenebileceğiz.

