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Samsung Galaxy Note 20 fiyatlarında indirime gitti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Samsung Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına sayılı günler kala Galaxy Note 20 fiyatlarını düşürdü. İşte detaylar.

Samsung Galaxy Note 20 fiyatlarında indirime gitti

Akıllı telefon pazarındaki liderliğini devam ettiren Samsung kısa bir süre önce yeni Note modellerini satışa sunmuştu. Güney Koreli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtmasına sayılı günler kala Note 20 ve Note 20 Ultra fiyatlarında indirime gitti.

Samsung bu indirimi ilk olarak Apple’ın ana vatanı Amerika’da gerçekleştirdi. İndirimin diğer ülke ve bölgelere yayılıp yayılmayacağı ise şimdilik soru işareti.

İŞTE NOTE 20 VE NOTE 20 ULTRA'NIN İNDİRİMLİ FİYATLARI

Normal şartlarda Note 20 Amerika’da 999 Dolar, Note 20 Ultra ise 1299 dolardan satılıyordu. Gelen indirimle birlikte Note 20 fiyatı 799 dolara, Note 20 Ultra fiyatı ise 1099 dolara düştü.

Merak edenler için belirtelim. Ülkemizde Note 20 9299 TL’den Note 20 Ultra ise 12999 TL’den satılıyor. Halihazırda ülkemizde bir indirim söz konusu da değil. Fakat iPhone 12 modellerinin Türkiye’de satışa çıkmasına yakın bir indirim gelebilir.

Malum iPhone 12 çıkar çıkmaz Türkiye’ye gelmeyecek. Hatta stok sıkıntıları ile ilgili söylentiler doğru çıkarsa yeni iPhone modellerinin Türkiye’ye gelmesi muhtemelen 2021’i bulacaktır. Böyle bir durumda Samsung Galaxy Note 20 indirimini de bu tarihe göre planlayacaktır.

Yine de bekleyip göreceğiz. Şimdilik ülkemizde akıllı telefon fiyatları cep yakıyor. Mevcut şartlarda üst seviye bir telefon almak için ufak bir servet ödememiz gerekiyor. Doğal olarak bu da herkesin kaldırabileceği bir yük değil.

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