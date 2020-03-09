Samsung Galaxy Note 20 hakkında önemli detaylar ortaya çıktı

Şirket yalnızca Galaxy Z Flip gibi modeller ile ilgilenmiyor. Aynı zamanda Galaxy Note serisi de kullanıcıların beğenisine sunulan modeller içerisinde yer alıyor. Şimdiye kadar Note 20 ile ilgili bildiklerinizi unutun. Bununla ilgili yepyeni bilgiler geldi.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'DE DEPOLAMA SÜRPRİZİ

Bu model ile ilgili öne sürülen ilk iddia 128 GB depolama alanı oldu. Galaxy Note 10 modelinde 256 GB depolama alanı sunulmuştu. Ancak bu üründe micro SD yuvası yer almıyordu. Şimdiki modelde bu sorun giderildi. Galaxy Note 20 ürünü micro SD yuvası ile depolama alanını artırabilecek. Ayrıca bu modelde yeni bir ekran kilidi açma yöntemi denenebilir.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ÖZELLİKLERİ

Samsung’un yeni modeli ile ilgili bir diğer iddia ise, Snapdragon 865 Plus işlemciden gücünü alacağı yönünde. SM-N981 model numarasına sahip olan bu ürün aynı zamanda yüksek bir kamera çözünürlüğü ile gelecek. Galaxy Note 20’de; 40 MP ön kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 108 MP geniş açılı kamera, 48 MP telefoto kamera yer alması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bu akıllı telefon modelinin 2020 yazı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Ancak Corona virüs gibi bazı etkenler nedeniyle gösterim tarihinde bazı değişiklikler gerçekleşebilir. Sizce Galaxy Note 20 modeli yeterli özelliklere sahip mi?

Otonom sürüş özelliği gerçek sürücülere yakın olacak

