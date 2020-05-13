Samsung Galaxy Note 20 için ortaya çıkan '120' detayı

Samsung Galaxy Note 20 için geri sayım çok uzun bir süre önce başladı. Kimi kesimlerce 'Note ayı' olarak isimlendirilen Ağustos ayına şunun şurasında çok bir vakit kalmadı. Bu yüzden Samsung da Galaxy Note 20 çalışmalarını hızlandırdı. Görünüşe göre bu çalışmaların meyvesi bize oldukça iyi ve oldukça hızlı bir ekran olarak yansıyacak.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN EKRANI DEĞİŞİYOR

Galaxy Note 20 için gelen son bilgiler, Display Supply Chain Consultants'ın CEO'su Ross Young tarafından paylaşıldı. Young'ın verdiği bilgilere göre Galaxy Note 20'de ekran teknolojisini değiştirecek. Bunun için LTPO arka panel kullanacak olan Samsung, bu hamlesiyle Galaxy Note 20'nin pil ömrünü yüzde 15 ila 20 oranında arttıracak.

İPHONE 12 PRO'DAN ÖNCE GALAXY NOTE 20'DE OLACAK

CEO Ross Young, Galaxy Note 20'nin iPhone 12 Pro'yu oldukça ilgilendiren ekranı hakkında da bazı bilgiler verdi. Buna göre iPhone 12 Pro'da yer alması beklenen 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, iPhone 12 Pro'dan önce Samsung Galaxy Note 20'de karşımıza çıkacak. Bu ekran 6.42 inç büyüklüğünde olacakken, Galaxy Note 20 Plus 6.87 inç büyüklüğünde bir ekrana ev sahipliği yapacak. Ross Young'a göre Galaxy Note 20'nin Ultra versiyonu ile karşılaşma ihtimalimiz ise yok.

