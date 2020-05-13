HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Note 20 için ortaya çıkan '120' detayı

Samsung Galaxy Note 20 için ortaya çıkan '120' detayı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20'den yeni haberler var. Gelen son bilgiler, Samsung Galaxy Note 20'nin ekran teknolojisinin iPhone 12 Pro ile kıyasıya bir rekabete gireceği yönünde.

Samsung Galaxy Note 20 için ortaya çıkan '120' detayı

Samsung Galaxy Note 20 için geri sayım çok uzun bir süre önce başladı. Kimi kesimlerce 'Note ayı' olarak isimlendirilen Ağustos ayına şunun şurasında çok bir vakit kalmadı. Bu yüzden Samsung da Galaxy Note 20 çalışmalarını hızlandırdı. Görünüşe göre bu çalışmaların meyvesi bize oldukça iyi ve oldukça hızlı bir ekran olarak yansıyacak.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN EKRANI DEĞİŞİYOR

Galaxy Note 20 için gelen son bilgiler, Display Supply Chain Consultants'ın CEO'su Ross Young tarafından paylaşıldı. Young'ın verdiği bilgilere göre Galaxy Note 20'de ekran teknolojisini değiştirecek. Bunun için LTPO arka panel kullanacak olan Samsung, bu hamlesiyle Galaxy Note 20'nin pil ömrünü yüzde 15 ila 20 oranında arttıracak.

Samsung Galaxy Note 20 120 Hz

İPHONE 12 PRO'DAN ÖNCE GALAXY NOTE 20'DE OLACAK

CEO Ross Young, Galaxy Note 20'nin iPhone 12 Pro'yu oldukça ilgilendiren ekranı hakkında da bazı bilgiler verdi. Buna göre iPhone 12 Pro'da yer alması beklenen 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, iPhone 12 Pro'dan önce Samsung Galaxy Note 20'de karşımıza çıkacak. Bu ekran 6.42 inç büyüklüğünde olacakken, Galaxy Note 20 Plus 6.87 inç büyüklüğünde bir ekrana ev sahipliği yapacak. Ross Young'a göre Galaxy Note 20'nin Ultra versiyonu ile karşılaşma ihtimalimiz ise yok.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
Chris Redfield geri dönebilirChris Redfield geri dönebilir
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız parklara kavuşuyor

Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarımız parklara kavuşuyor

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

FBI o ismi 'yanlışlıkla' açıkladı! En büyük sır...

FBI o ismi 'yanlışlıkla' açıkladı! En büyük sır...

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

İlginizi Çekebilir

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Samsung'un gizemli telefonu ilginç bir yerde göründü!

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Nokia'dan gram altından daha ucuza telefon geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elder Scrolls serinin altıncı oyunu ne zaman piyasaya çıkacak?

Elder Scrolls serinin altıncı oyunu ne zaman piyasaya çıkacak?

Chris Redfield geri dönebilir

Chris Redfield geri dönebilir

Android 10 güncellemesi almayı başardı

Android 10 güncellemesi almayı başardı

Vivo iQOO Z1 için bir video sızdırıldı

Vivo iQOO Z1 için bir video sızdırıldı

Apple, Android’in ataklarına sessiz kalmayacak

Apple, Android’in ataklarına sessiz kalmayacak

Sony tarafından paylaşılan PlayStation 5 çıkış tarihi ortalığı karıştırdı!

Sony PS5'in çıkış tarihini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.