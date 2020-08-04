Samsung Galaxy Note 20 kılıfları ortaya çıktı

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Samsung, 5 Ağustos’ta önemli bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek olan bu etkinlikte yeni nesil Note modelleri tanıtılacak. Genel anlamda bakıldığında Note 20 serisi hem tasarım, hem de özellikler nazarında Note 10 ile hemen hemen aynı çizgide yer alacak.

Şimdiye kadar Samsung’un yeni modeli ile ilgili pek çok detay sızdırılmış durumda. Zira telefonun teknik özelliklerinden tasarımına kadar birçok ayrıntıya hakimiz. Samsung’un 5 Ağustos’ta düzenleyeceği etkinlikle birlikte Note 20 modellerinin fiyatlarına da öğrenmiş olacağız.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN KILIFLARI

Peki Samsung Note 20 çıktığında hangi resmi kılıflarla gelecek. Malum günümüzde söz konusu kılıf olduğunda kullanıcıların önünde çok geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Lakin bunların bazıları Samsung’un izniyle resmi olarak üretiliyor.

İşte bu kılıflardan bazıları şimdiden sızdırılmış durumda. Dilerseniz Galaxy Note 20 için hazırlanan ilk kılıflara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Muhtemelen Samsung Galaxy Note 20 için hazırlanan bu kılıfların fiyatı normalin hayli üzerinde olacaktır. Yani normal bir telefoncudan maksimum 50 TL ödeyip satın alabileceğiniz bir kılıf için Samsung logosu olduğu için 3 – 4 katını ödemek ne derece mantıklı olur tartışılabilir. Yine de karar kullanıcıların.

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