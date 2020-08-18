HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Note 20, Note 10 kadar sattı

Samsung Galaxy Note 20, Note 10 kadar sattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

Samsung kısa süre önce tanıttığı yeni amiral gemisi modelinin satış rakamlarını açıkladı. İşte Samsung Galaxy Note 20 satış rakamları.

Samsung Galaxy Note 20, Note 10 kadar sattı

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Samsung kısa süre önce Note serisinin yeni modellerini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisi modellerini her zamanki gibi yine iç pazarda ön siparişe sundu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN İLK SATIŞ RAKAMLARI

Samsung, yeni Note modellerinin iç pazarda ön sipariş sürecinde ne kadar sattığını açıkladı. 21 Ağustos’a kadar ön siparişte kalacak olan Note 20 ve Note 20 Ultra’nın toplamda 117 binden fazla sattığı belirtildi.

Note 20 ön sipariş sürecinde beklendik bir çizgide ilerledi. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Note 10 modelleri de ilk haftasında aşağı yukarı aynı miktarda satmıştı.

Dolayısıyla Note 20 ve Note 20 Ultra’nın 117 bin satmış olması kullanıcıları çok fazla şaşırtmamış olsa gerek. Bu satışların yüzde 60’lık kısmını ise Note 20 Ultra modeli oluşturdu.

Zaten Note 20 donanımsal anlamda ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Dolayısıyla Note 20 Ultra’nın Note 20’den çok daha fazla satmış olması da sürpriz sayılmaz.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Samsung Galaxy Note 20 modelleri hali hazırda ülkemizde de ön siparişe sunulmuş durumda. Yeni Note modellerinin fiyatları ise tahmin edilebileceği üzere beklentilerin çok üzerinde.

Koronavirüs önlemleri teknoloji ile artırılabilir: Yeni sensörler geliştiriliyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Bir döneme damga vuran uygulama yolun sonuna geldi!Bir döneme damga vuran uygulama yolun sonuna geldi!
Herkesi şaşırtan araştırma!Bir daha elinizi bile sürmeyeceksinizHerkesi şaşırtan araştırma!Bir daha elinizi bile sürmeyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

HTC Wildfire E Lite Google Console’da ortaya çıktı!
İşte HTC'nin geri dönüş telefonu!
ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!
ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!
YouTuber Jake Paul FBI operasyonu sonrası konuştu!
Ünlü YouTuber ilk kez konuştu!
Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekiyor! İşte tarihi
Bir döneme damga vuran uygulama yolun sonuna geldi!
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı! Bilgisayarınızı korumak için...
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!
Android'e 5 yeni bir özellik daha geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.