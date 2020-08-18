Samsung Galaxy Note 20, Note 10 kadar sattı

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Samsung kısa süre önce Note serisinin yeni modellerini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi yeni amiral gemisi modellerini her zamanki gibi yine iç pazarda ön siparişe sundu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20'NİN İLK SATIŞ RAKAMLARI

Samsung, yeni Note modellerinin iç pazarda ön sipariş sürecinde ne kadar sattığını açıkladı. 21 Ağustos’a kadar ön siparişte kalacak olan Note 20 ve Note 20 Ultra’nın toplamda 117 binden fazla sattığı belirtildi.

Note 20 ön sipariş sürecinde beklendik bir çizgide ilerledi. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Note 10 modelleri de ilk haftasında aşağı yukarı aynı miktarda satmıştı.

Dolayısıyla Note 20 ve Note 20 Ultra’nın 117 bin satmış olması kullanıcıları çok fazla şaşırtmamış olsa gerek. Bu satışların yüzde 60’lık kısmını ise Note 20 Ultra modeli oluşturdu.

Zaten Note 20 donanımsal anlamda ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Dolayısıyla Note 20 Ultra’nın Note 20’den çok daha fazla satmış olması da sürpriz sayılmaz.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Samsung Galaxy Note 20 modelleri hali hazırda ülkemizde de ön siparişe sunulmuş durumda. Yeni Note modellerinin fiyatları ise tahmin edilebileceği üzere beklentilerin çok üzerinde.

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