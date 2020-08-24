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Samsung Galaxy Note 20 paramparça oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Samsung’un kısa bir süre önce tanıttığı yeni Note modeli parçalarına ayrıldı. İşte Samsung Galaxy Note 20 ile ilgili son detaylar.

Samsung Galaxy Note 20 paramparça oldu

Samsung kısa bir süre önce düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni Note serisi modellerini tanıtmıştı. Bu serideki Note 20 modeli kullanıcıların biraz tepkisini çekti. Çünkü Note 20 ile Note 20 Ultra arasında çok keskin farklılıklar bulunuyordu.

Önceki nesillerde iki model arasındaki farklar ekran boyutu ve bataryadan ibaretken, yeni nesilde kullanılan S-Pen’in tepkime süresine varan farklılıklar kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Note 20’nin Note 20 Ultra’ya göre sönük kalması satış rakamlarına da yansıdı. Genel itibariyle ön sipariş sürecinde Note 20 Ultra toplam siparişlerin yüzde 65’lik kısmını oluşturdu.

GALAXY NOTE 20'NİN TAMİR EDİLMESİ ZOR MU?

Samsung’un yeni Note modeli geçtiğimiz gün bir YouTube kanalında parçalarına ayrıldı. Bu parçalara ayırma olayı ile birlikte telefonun tamirinin de pek kolay olmadığı ortaya çıktı. Hatta telefonun bataryasını değiştirmek bile sanılandan çok daha zor.

Elbette bu karışık mimari kullanıcıların hoşlandığı bir durum değil. Çünkü artık kullanıcıların pil ve ekran değişimini kendileri yapabildikleri modelleri tercih ediyorlar.

Videoda da net bir şekilde görüldüğü üzere Samsung Galaxy Note 20 bu modellerden biri değil. En azından biraz el beceriniz yoksa Note 20’nin parçalarını evde kendi imkanınızla değiştirmek çok da kolay olmayacaktır.

Note 20'nin parçalarına nasıl ayrıldığını merak ediyorsanız buraya tıklayınız

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