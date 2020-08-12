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Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da şarj sorununu çözen bir teknoloji var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2020 18:05 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın yeni bir özelliği daha keşfedildi. Bu keşfe göre değişken ekran yenileme hızına (Variable Refresh Rate) sahip olan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, bataryasından ciddi oranda tasarruf ediyor. Peki Samsung Galaxy Note 20 Ultra bunu nasıl yapıyor? İşte yanıtı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da şarj sorununu çözen bir teknoloji var!

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra bildiğiniz üzere Samsung'un en yeni amiral gemisi modelleri ve bu iki telefon bazı önemli özellikler ile geliyor. Özellikle Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sunduğu 120 Hz yenileme hızı teknolojisi, Samsung Galaxy S20 Ultra'da bulunan teknolojiden oldukça farklı. Zira, Galaxy Note 20 ailesindeki teknoloji sadece hızlı bir ekran deneyimi değil, daha uzun giden bir pil performansı vadediyor.

GALAXY NOTE 20 ULTRA EKRAN YENİLEME HIZINI DÜŞÜREBİLİYOR

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da değişken yenileme oranı adında (Variable Refresh Rate) yeni bir teknoloji bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde Galaxy Note 20 Ultra, sürekli olarak 120 Hz ekran yenileme hızı vermiyor, bunun yerine gerektiğinde ekran yenileme hızını 120 Hz'e çıkartıyor, gerektiğinde ise ekran yenileme hızını 10 Hz'e kadar düşürüyor. Örneğin; Bir fotoğrafa bakarken telefon ekran yenileme hızını en düşük seviyeye çekiyor. Çünkü ekranda hareket gerektiren bir unsur bulunmuyor. Düşen ekran yenileme hızı ile birlikte pil de fazla güç harcamıyor, böylece pil tasarrufu sağlanıyor. Fakat oyun oynanırken yenileme hızı tekrar yükseltiliyor.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

PİLDEN YÜZDE 60'A KADAR TASARRUF EDİYOR

Aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy Note 20 Ultra değişken ekran yenileme oranı teknolojisi sayesinde 10 Hz yenileme hızında yüzde 60, genel kullanımda ise yüzde 22 pil tasarrufu yapıyor. Samsung'un teknolojisi gerçekten güzel görünüyor. Son olarak, bu teknolojinin bir benzerinin Apple Watch Series 5'te kullanıldığını da hatırlatalım.

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