Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da şarj sorununu çözen bir teknoloji var!

Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra bildiğiniz üzere Samsung'un en yeni amiral gemisi modelleri ve bu iki telefon bazı önemli özellikler ile geliyor. Özellikle Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sunduğu 120 Hz yenileme hızı teknolojisi, Samsung Galaxy S20 Ultra'da bulunan teknolojiden oldukça farklı. Zira, Galaxy Note 20 ailesindeki teknoloji sadece hızlı bir ekran deneyimi değil, daha uzun giden bir pil performansı vadediyor.

GALAXY NOTE 20 ULTRA EKRAN YENİLEME HIZINI DÜŞÜREBİLİYOR

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da değişken yenileme oranı adında (Variable Refresh Rate) yeni bir teknoloji bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde Galaxy Note 20 Ultra, sürekli olarak 120 Hz ekran yenileme hızı vermiyor, bunun yerine gerektiğinde ekran yenileme hızını 120 Hz'e çıkartıyor, gerektiğinde ise ekran yenileme hızını 10 Hz'e kadar düşürüyor. Örneğin; Bir fotoğrafa bakarken telefon ekran yenileme hızını en düşük seviyeye çekiyor. Çünkü ekranda hareket gerektiren bir unsur bulunmuyor. Düşen ekran yenileme hızı ile birlikte pil de fazla güç harcamıyor, böylece pil tasarrufu sağlanıyor. Fakat oyun oynanırken yenileme hızı tekrar yükseltiliyor.