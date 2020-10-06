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Samsung Galaxy Note 20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 20 Ultra, ABD merkezli Consumer Reports dergisinin akıllı telefon kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra en iyi akıllı telefon seçildi

Samsung açıklamasına göre, derginin Galaxy Note 20 serisinin ağustos ayındaki lansmanından bu yana en son çıkan akıllı telefonlar genelinde yaptığı değerlendirmesinde, Galaxy Note 20 Ultra toplam 85 puanla birinci oldu.

Galaxy Note 20 Ultra ekran, performans ve rahatlıkta en yüksek değerlendirme olan "Mükemmel" notunu aldı. Galaxy Note 20 Ultra’nın hız, tek şarjda 36,5 saat süren pil ve kamera performansı da dikkati çeken diğer özellikler oldu.

Açıklamaya göre, Galaxy Note serisinin güçlü bir telefon olma konumunu daha da sağlamlaştıran Galaxy Note 20 Ultra, bugüne kadarki en güçlü Note serisi olma mirasını da sürdürüyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Ekran Boyutu: 6.9 İnç Dynamic AMOLED
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3088 (QHD+) Piksel
İşlemci: Samsung Exynos 990 / Snapdragon 865
Dahili Depolama: 512 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Arka kamera: 108 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
Ön kamera: 10 MP
Batarya Kapasitesi: 4500 mAh (25W hızlı şarj destekli)
İşletim sistemi: One UI 2.5 tabanlı Android 10
Fiyat: 12999 TL

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