Samsung Galaxy Note 20 Ultra ete kemiğe büründü!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ağustos ayı yaklaştıkça artık kendini göstermekten kaçınmıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Samsung'un resmi Rusya sitesinde fotoğrafları yayınlanan Samsung Galaxy Note 20 Ultra şimdi ise yine bir sızıntı ile gündemde. Fakat bu sızıntı diğerlerinden oldukça farklı.
Jimmy Is Promo adında bir Twitter hesabı, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk detaylı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafların önceki sızıntılarla farkı ise, bu sızıntıda telefonun tamamen çalışır halde bulunuyor olması. Bu da sızıntının doğru olma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. İsterseniz lafı çok uzatmadan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sızan fotoğraflarına yakından bir bakalım.
Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk fotoğrafında, telefonun ön tarafıyla karşılaşıyoruz. Burada çok büyük bir değişiklik yok. Galaxy S20 Ultra'da yer alan kamera çentiği, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da da yerini koruyor. Ekranın kavisi ise S-Pen deneyimini artırmak için azaltılmış gibi görünüyor. Hatta Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranı için neredeyse düz demek mümkün bile.
Note 20 Ultra'nın arka tarafına baktığımızda ise, Rusya'dan gelen sızıntıyla birebir örtüşen bir arka tasarım ile karşılaşıyoruz. Bu tasarımda biri periskop kamera olmak üzere üç ana kamera ve bu kameraların yanında LED flaş, ToF derinlik sensörü ve lazer otofokus yer almakta. S-Pen'de ise gözle görülür herhangi bir değişiklik yok.
XDA Developers'ın deneyimli editörü Max Weinbach, söz konusu fotoğraflardaki cihazın gerçekten çalışır olduğunu doğruluyor. Ancak bazı kişiler fotoğraflardaki Galaxy Note 20 Ultra'nın hala bir maket olduğundan yana görüş belirtiyorlar. Tabi ki cihaz tanıtılana kadar neyin gerçek neyin sahte olduğunu tamamen anlamamız mümkün değil. Bunu iddialara göre 5 Ağustos'ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde anlayabileceğiz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum