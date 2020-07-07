Samsung Galaxy Note 20 Ultra ete kemiğe büründü!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ağustos ayı yaklaştıkça artık kendini göstermekten kaçınmıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Samsung'un resmi Rusya sitesinde fotoğrafları yayınlanan Samsung Galaxy Note 20 Ultra şimdi ise yine bir sızıntı ile gündemde. Fakat bu sızıntı diğerlerinden oldukça farklı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA KANLI CANLI GÖRÜNTÜLENDİ

Jimmy Is Promo adında bir Twitter hesabı, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk detaylı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafların önceki sızıntılarla farkı ise, bu sızıntıda telefonun tamamen çalışır halde bulunuyor olması. Bu da sızıntının doğru olma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. İsterseniz lafı çok uzatmadan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sızan fotoğraflarına yakından bir bakalım.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN FOTOĞRAFLARI

Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk fotoğrafında, telefonun ön tarafıyla karşılaşıyoruz. Burada çok büyük bir değişiklik yok. Galaxy S20 Ultra'da yer alan kamera çentiği, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da da yerini koruyor. Ekranın kavisi ise S-Pen deneyimini artırmak için azaltılmış gibi görünüyor. Hatta Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranı için neredeyse düz demek mümkün bile.