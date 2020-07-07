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Samsung Galaxy Note 20 Ultra ete kemiğe büründü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Ultra artık son haliyle karşımızda. Samsung'un yakın bir dönemde tanıtacağı amiral gemisi Samsung Galaxy Note 20 Ultra'dan yeni fotoğraflar geldi. Üstelik gelen fotoğraflardaki Samsung Galaxy Note 20 Ultra çalışıyor. İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın en kapsamlı fotoğrafları...

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ete kemiğe büründü!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Ağustos ayı yaklaştıkça artık kendini göstermekten kaçınmıyor. Daha geçtiğimiz günlerde Samsung'un resmi Rusya sitesinde fotoğrafları yayınlanan Samsung Galaxy Note 20 Ultra şimdi ise yine bir sızıntı ile gündemde. Fakat bu sızıntı diğerlerinden oldukça farklı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA KANLI CANLI GÖRÜNTÜLENDİ

Jimmy Is Promo adında bir Twitter hesabı, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk detaylı fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafların önceki sızıntılarla farkı ise, bu sızıntıda telefonun tamamen çalışır halde bulunuyor olması. Bu da sızıntının doğru olma ihtimalini oldukça güçlendiriyor. İsterseniz lafı çok uzatmadan Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın sızan fotoğraflarına yakından bir bakalım.

İŞTE SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN FOTOĞRAFLARI

Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk fotoğrafında, telefonun ön tarafıyla karşılaşıyoruz. Burada çok büyük bir değişiklik yok. Galaxy S20 Ultra'da yer alan kamera çentiği, Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da da yerini koruyor. Ekranın kavisi ise S-Pen deneyimini artırmak için azaltılmış gibi görünüyor. Hatta Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ekranı için neredeyse düz demek mümkün bile.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra-1

Note 20 Ultra'nın arka tarafına baktığımızda ise, Rusya'dan gelen sızıntıyla birebir örtüşen bir arka tasarım ile karşılaşıyoruz. Bu tasarımda biri periskop kamera olmak üzere üç ana kamera ve bu kameraların yanında LED flaş, ToF derinlik sensörü ve lazer otofokus yer almakta. S-Pen'de ise gözle görülür herhangi bir değişiklik yok.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra-2

MAX WEİNBACH ONAYLADI AMA...

XDA Developers'ın deneyimli editörü Max Weinbach, söz konusu fotoğraflardaki cihazın gerçekten çalışır olduğunu doğruluyor. Ancak bazı kişiler fotoğraflardaki Galaxy Note 20 Ultra'nın hala bir maket olduğundan yana görüş belirtiyorlar. Tabi ki cihaz tanıtılana kadar neyin gerçek neyin sahte olduğunu tamamen anlamamız mümkün değil. Bunu iddialara göre 5 Ağustos'ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked etkinliğinde anlayabileceğiz.

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