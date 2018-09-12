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Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9+’ı geride bıraktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 9, DxOMark kamera testinden aldığı skorla etkilemeyi başardı. HTC U12+ ile aynı puanı alan Note 9, Galaxy S9+’ı geride bıraktı.

Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9+’ı geride bıraktı

Akıllı telefonların kameralarının test edildiği DxOMark, bu kez de Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9’u teste tabi tuttu. Galaxy Note 9, DxOMark’tan aldığı puanla kamera konusunda piyasadaki en iddialı telefonlardan biri olduğunu gösterdi.

DxOMark testinden toplamda 103 puan alan Galaxy Note 9, aynı testten 99 puan alan Galaxy S9+’ı geride bırakmayı başardı. Test sonuçlarına eşlik eden açıklamaya göre Galaxy Note 9, otofokus (AF) ve hareketli objeleri yakalama konusunda Galaxy S9+’tan daha iyi.

Otofokus ve hareketli obje takibinde yapılan bu geliştirmeler sayesinde hareket halinde çekilen videoların kalitesinin kayda değer ölçüde arttığı söyleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 Galaxy S9 teknoloji

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