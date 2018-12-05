Samsung Galaxy Note 9 kamerası ne kadar kaliteli?

Ağustos ayında tanıtılan ve hemen ardından Türkiye'de de satışa sunulan Samsung Galaxy Note 9, Note ailesinin özelliklerini bir adım öteye taşıyan bir telefon oldu. Kamera özelliklerini değerlendirdiğimiz bu videomuzda telefonun kamerasına daha detaylı bir bakış atarken, örnek fotoğraf ve videolarla değerlendirme yapıyoruz.

Samsung Galaxy Note 9 kamerasına bakıyoruz (Video)

Arka yüzünde 12 + 12 Megapiksel olmak üzere dual kamera teknolojisi sunan Samsung Galaxy Note 9, aynı zamanda ikili diyafram özelliğine (f1.5-24) özelliğine de sahip. Telefonun an kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlükle donatılmış. Ana kamera 4K 60 fps video kayıt özelliği ile gelirken, ön kamera ise 1440p yani 2K 30 fps video kayıt edebiliyor.

Telefonun ana kamerasında 720p çözünürlüğünde 960 fps video kayıt özelliği, HDR, dual video kayıt ve AR Emoji adı verilen ve gerçek zamanlı yüz takip teknolojisi ile çalışan eğlenceli bir özellik de bulunuyor. Yine ana kamerada 2X optik zoom özelliğinin bulunduğunu da belirtelim.