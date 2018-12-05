HABER

Samsung Galaxy Note 9 kamerası ne kadar kaliteli?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

Bu videomuzda Samsung Galaxy Note 9 ön ve arka kameralarına bakıyoruz. Telefonun kameraları ile ilgili merak ettiğiniz her şey burada.

Samsung Galaxy Note 9 kamerası ne kadar kaliteli?

Ağustos ayında tanıtılan ve hemen ardından Türkiye'de de satışa sunulan Samsung Galaxy Note 9, Note ailesinin özelliklerini bir adım öteye taşıyan bir telefon oldu. Kamera özelliklerini değerlendirdiğimiz bu videomuzda telefonun kamerasına daha detaylı bir bakış atarken, örnek fotoğraf ve videolarla değerlendirme yapıyoruz.
Samsung Galaxy Note 9 kamerasına bakıyoruz (Video)

Arka yüzünde 12 + 12 Megapiksel olmak üzere dual kamera teknolojisi sunan Samsung Galaxy Note 9, aynı zamanda ikili diyafram özelliğine (f1.5-24) özelliğine de sahip. Telefonun an kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlükle donatılmış. Ana kamera 4K 60 fps video kayıt özelliği ile gelirken, ön kamera ise 1440p yani 2K 30 fps video kayıt edebiliyor.

Telefonun ana kamerasında 720p çözünürlüğünde 960 fps video kayıt özelliği, HDR, dual video kayıt ve AR Emoji adı verilen ve gerçek zamanlı yüz takip teknolojisi ile çalışan eğlenceli bir özellik de bulunuyor. Yine ana kamerada 2X optik zoom özelliğinin bulunduğunu da belirtelim.

note9-kamera01-J6rS

Hem ana hem ön kamerada alan derinliği özelli yani bokeh bulunurken, ana kamerada bu bokeh özelliğine Canlı Odak adı verilmiş. Canlı Odak modunda yapılan çekimler biraz zoom içeriyor. Ancak bu çekimleri daha sonra düzenlemek ve normal hallerini de kayıt etmek mümkün oluyor. Ana kamerada Pro modunda RAW çekim özelliği de yer alıyor. Eğer fotoğraftan anlıyorsanız ve bilgisayar üzerinde düzenleme konusunda bilginiz varsa RAW fotoğrafları Photoshop ve Lightroom gibi programlar üzerinden de düzenleyebiliyorsunuz.
Uzaktan kumanda: S-Pen

Telefonun en önemli özelliklerinden biri Bluetooth fonksiyonu ile donatılan S-Pen. Bu sayede üzerindeki tuş ile telefonun kamerasını da kontrol edebiliyor ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Güzel bir özellik.

Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Samsung Galaxy Note 9'un kamera özelliklerine göz attığımız video ile başbaşa bırakalım:

Video:

Samsung Galaxy Note 9 kamera özellikleri

12 MP, f/1.5-2.4, 26 mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom
LED flash, auto-HDR, panorama
2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec.
Ön kamera: 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF, Dual video call, Auto-HDR
1440p@30fps 
Ana kamera modları: Panorama, Profesyonel, Canlı Odak, Otomatik, Ultra Ağır Çekim, AR Emoji, Hiper Geçiş
Ön kamera modları: Selfie odağı, Selfie, Ar Emojiler, Geniş Selfie

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Hacker'ların gözü Türkiye'deHacker'ların gözü Türkiye'de
Her iki kişiden biri Instagram kullanıyorHer iki kişiden biri Instagram kullanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İlginizi Çekebilir

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Sosyal medya kullananlara kötü haber!

Sosyal medya kullananlara kötü haber!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Samsung'a şok! Huawei planlarını alt üst etti

3 bin 500 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

İşte 3 bin 500 TL altında en iyi akıllı telefonlar

Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misiniz?

Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Last of Us Part 2'den üzücü haber geldi!

The Last of Us Part 2'den üzücü haber!

Marvel Shang-Chi filmi için hazırlıklara başladı!

Marvel Shang-Chi filmi için hazırlıklara başladı!

Hacker'ların gözü Türkiye'de

Hacker'ların gözü Türkiye'de

Google'ın gizli modu aslında pek de gizli değilmiş!

Dünya şokta! Google'ın gizli modu aslında...

En çok satış yapan akıllı telefon markaları

En çok satış yapan akıllı telefon markaları

YouTube'a telefondan giriş yapanlar için önemli yenilik

Eğer YouTube'a telefondan giriyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.