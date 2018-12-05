Samsung Galaxy Note 9 kamerası ne kadar kaliteli?

Ağustos ayında tanıtılan ve hemen ardından Türkiye'de de satışa sunulan Samsung Galaxy Note 9, Note ailesinin özelliklerini bir adım öteye taşıyan bir telefon oldu. Kamera özelliklerini değerlendirdiğimiz bu videomuzda telefonun kamerasına daha detaylı bir bakış atarken, örnek fotoğraf ve videolarla değerlendirme yapıyoruz.
Samsung Galaxy Note 9 kamerasına bakıyoruz (Video)
Arka yüzünde 12 + 12 Megapiksel olmak üzere dual kamera teknolojisi sunan Samsung Galaxy Note 9, aynı zamanda ikili diyafram özelliğine (f1.5-24) özelliğine de sahip. Telefonun an kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlükle donatılmış. Ana kamera 4K 60 fps video kayıt özelliği ile gelirken, ön kamera ise 1440p yani 2K 30 fps video kayıt edebiliyor.
Telefonun ana kamerasında 720p çözünürlüğünde 960 fps video kayıt özelliği, HDR, dual video kayıt ve AR Emoji adı verilen ve gerçek zamanlı yüz takip teknolojisi ile çalışan eğlenceli bir özellik de bulunuyor. Yine ana kamerada 2X optik zoom özelliğinin bulunduğunu da belirtelim.
Hem ana hem ön kamerada alan derinliği özelli yani bokeh bulunurken, ana kamerada bu bokeh özelliğine Canlı Odak adı verilmiş. Canlı Odak modunda yapılan çekimler biraz zoom içeriyor. Ancak bu çekimleri daha sonra düzenlemek ve normal hallerini de kayıt etmek mümkün oluyor. Ana kamerada Pro modunda RAW çekim özelliği de yer alıyor. Eğer fotoğraftan anlıyorsanız ve bilgisayar üzerinde düzenleme konusunda bilginiz varsa RAW fotoğrafları Photoshop ve Lightroom gibi programlar üzerinden de düzenleyebiliyorsunuz.
Uzaktan kumanda: S-Pen
Telefonun en önemli özelliklerinden biri Bluetooth fonksiyonu ile donatılan S-Pen. Bu sayede üzerindeki tuş ile telefonun kamerasını da kontrol edebiliyor ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Güzel bir özellik.
Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri Samsung Galaxy Note 9'un kamera özelliklerine göz attığımız video ile başbaşa bırakalım:
Video:
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