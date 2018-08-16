Samsung Galaxy Note 9 kutusundan çıkıyor

İnsanlar gün boyunca yaptıkları hemen her işte akıllı telefonlarına güveniyor. Priz arama ihtiyacı hissetmeden uzun süre kullanım sunacak, yeni çekilen bir videonun kaydedilmesi için eski videoları silmek zorunda bırakmayacak, yolculuğa çıkmadan önce izlenmek istenen filmin yüklenmesini uzun süre bekletmeyecek ve oyunlarda takılmayacak bir telefon: Samsung Galaxy Note 9…

Uzun saatler yetecek pil: Galaxy Note9 uzun saatler yetecek pil performansıyla uzun saatler boyunca konuşmak, yazmak, oyun oynamak ve film izlemek mümkün[1]. Galaxy Note9, 4.000 mAh bataryası ile Samsung’un amiral gemisi Galaxy telefonlarında şimdiye kadar kullanılanlar en büyük pil kapasitesine sahip.

Daha çok sakla, daha az sil: Galaxy Note9 128GB ve 512GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanı seçeneğiyle geliyor. Ayrıca microSD kart takılarak 1TB’a arttırılabilen depolama kapasitesi sayesinde Galaxy Note9, kullanıcılarına sevdikleri fotoğraflar, videolar ve uygulamalar için yeterli depolama alanı sunuyor.

Hız ve güç: Galaxy Note9 son teknoloji ürünü 10nm işlemcisi ve yerel şebekenin sunduğu kapasite çerçevesinde, dünya üzerindeki en hızlı şebekelere (saniyede 1.2 Gigabit’e kadar, uygun olması sayesinde hiçbir yavaşlama olmadan istenilen canlı yayını izleme ve yüklemeyi yapma imkanı veriyor. Galaxy Note9 ayrıca daha güçlü ve aynı zamanda istikrarlı bir performans sağlamak için Samsung tarafından geliştirilen, sektörün öncüsü konumundaki Su-Karbon Soğutma sistemini ve cihazla tümleşik Yapay Zekâ temelli performans ayarlama algoritmasını da içeriyor.

Kutu açılış videosunu izlemek için buraya tıklayınız



