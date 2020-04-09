Samsung Galaxy Note 9 sararma sorunu yaşıyor!

Samsung Galaxy Note 9 satışa sunulduğu ilk günden beri birçok kişi tarafından tercih edildi. Şarj olan S-Pen desteği ile gelen Galaxy Note 9, bu anlamda Galaxy Note 8'in üzerine birçok yenilik koymuştu. Kullanıcılar da genel olarak telefonlarından memnundu. Fakat son zamanlarda Samsung forumlarında bir şikayet iyice ayyuka çıktı. O şikayete göre Samsung Galaxy Note 9'un ekranı sararıyordu.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 SARARMA SORUNU İLE GÜNDEMDE

Samsung forumlarına girdi giren Galaxy Note 9 kullanıcıları, ekranlarının sarardığına yönelik Samsung'a şikayette bulundular. Kullanıcıların paylaştığı iddialara göre telefonlar durduk yere sararmaya başlıyor ve bu sararma hiçbir şekilde geçmiyor. Samsung forum sayfasına gelen bu tarz şikayetlerin artmasıyla forum sayfasının yöneticileri duruma el attı. Samsung forum yöneticileri, Galaxy Note 9 kullanıcılarına teknik servise gitmeleri konusunda önerilerde bulundu. Fakat hem koronavirüs salgını nedeniyle teknik servislerin çoğunun tam kapasitede çalışıyor olmaması hem de Galaxy Note 9'ların çoğunun garantisinin bitmiş olması Galaxy Note 9 kullanıcılarının canını sıkıyor. Yani sorun, sorun içinde sorun barındırıyor.