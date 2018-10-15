Samsung Galaxy Note 9 Türkiye satış fiyatında indirim!

Samsung'un son bombası Galaxy Note 9, bugün oldukça güzel bir haberle gündemde. Yeni amiral gemi Galaxy Note 9'un resmi Türkiye satış fiyatına indirim yapıldı.

Samsung Galaxy Note 9, firmanın Galaxy S10 ailesi gelene kadar mevcut en güçlü akıllı telefonu durumunda yer alıyor. Bu açıdan çok merak edilen telefon, özellikle son dönemde ulaştığı fiyat etiketiyle bütçeleri oldukça zorluyor. İşte burada nispeten güzel bir haberimiz var. Hatırlarsınız Samsung Galaxy Note 9 ilk satışa çıktığı zaman 128 GB depolama ve 6 GB RAM için 6.499 TL, 512 GB depolama ve 8 GB RAM içinse 7.499 TL fiyat etiketiyle satılıyordu. Daha sonra artan kur nedeniyle modelin fiyatı 6.499 TL’den 7.999 TL‘ye, 7.499 TL’den ise 9.299 TL‘ye ulaştı. Bugün ise eski fiyatlara geri dönüldü. Yani kişiler yine telefonu buradan 128 GB depolama ve 6 GB RAM için 6.499 TL, 512 GB depolama ve 8 GB RAM içinse 7.499 TL ödeyerek satın alınabiliyor.

Bu fiyatlar elbette halen yüksek ancak yine de daha önceye nazaran ciddi bir avantaj elde ediliyor.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gücünü satıldığı yere göre Exynos 9810 ya da Snapdragon 845‘ten alan telefon, 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 512 GB depolama ile geliyor. Arkasında Galaxy S9+ ile birebir aynı çift lensli 12 megapiksel kamera sistemi yer alan Note 9, burada bir geniş bir de zoom lens sunuyor. Modelin önünde ise 8 megapiksel çözünürlükte F1.7 diyaframa ve 1/3.6 inç sensöre sahip bir kamera yer alıyor.

