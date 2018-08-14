Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy Note 9’u resmi olarak tüketicilerin beğenisine sundu. 5G devri yaklaşırken, ürünlerine 5G teknolojisine uyum sağlayacak parça koymayan Samsung, gelecek olan Galaxy S10’unda bu şekilde üretileceğini duyurdu.

BGR’nin Samsung ile yaptığı röportaj sırasında Samsung, Galaxy S10 için de 5G teknolojisi düşünmediğini açıkladı. Bu teknoloji için hala erken olduğunu belirten Samsung, 2020'den önce de bunu telefonlara getirmeyecekmiş gibi duruyor.

Bildiğiniz gibi Samsung’un Galaxy S serisi 2019’da onuncu yılına giriyor. Firmanın bu yıla özel olarak çıkartacağı Galaxy S10, Samsung hayranları tarafından merakla beklenmekte. Ne yazık ki bu cihaz, yapılan açıklamaya göre 5G teknolojisine sahip olmayacak. Bunu biz değil, Samsung'un kendisi belirtmekte.

Samsung Galaxy S10 5G teknolojisi ile mi gelecek?

Samsung CEO’su DJ Koh, geçen hafta Note 9 lansmanından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladığında Samsung’un S10’da 5G’ye yer vermeyeceğini, bu teknoloji için ayrı bir cihaz tasarladıklarını söyledi.