Samsung Galaxy S10 Lite bugün satışa sunuldu! Galaxy S10 Lite özellikleri

Önümüzdeki günlerde Avrupa ve Amerika’ya da geleceği söylenen telefon, özellikleri ile Lite modele göre fazlasını sunması ile dikkat çekiyor.
6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen bu telefonun kalbinde Samsung Exynos 9 Series 9810 / Snapdragon 855 yonga seti yer alıyor. Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimine sahip olduğunu belirtelim.
Kamera kurulumu konusunda değişikliğe giden Samsung, bu modelde 48 Megapiksel f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel ultra
geniş f/2.4 diyafram + 5 Megapiksel makro f/2.2 diyafram üçlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. Ön bölümünde ise 32 Megapiksellik kamera yer alıyor.
Telefonda güvenlik için ekran entegreli parmak izi okuyucusunun yer aldığını belirtelim. Kutusundan Android 10 ile çıkan telefon bakalım ülkemizde satışa sunulacak mı?
SAMSUNG GALAXY S10 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
6.7 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED Infinity ekran
Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9 Series 9810 yonga seti
Mali G72MP18 GPU grafik birimi
6 GB LPDDR4x RAM
128 GB dahili depolama birimi (UFS 2.1) (microSD kart desteği)
48 Megapiksel f/2.2 diyafram + 12 Megapiksel ultra geniş f/2.4 diyafram + 5 Megapiksel makro f/2.2
32 Megapiksel f/2.0 diyafram
Ekrana entegreli ultrasonic parmak izi okuyucusu
Boyutlar: 163.7 x 76.1 x 8.7mm
Ağırlık: 198g
4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS with GLONASS, USB 3.1, NFC
45W hızlı şarj destekli 4.500mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi (One UI 2.0)
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