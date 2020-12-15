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Samsung Galaxy S20+ 5G dünyanın en çok satan 5G cihazı oldu

15.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S20+ 5G dünyanın en çok satan 5G cihazı oldu

Dünyanın en çok satan 5G cihaz belli oldu. Strategy Analytics'in Ekim 2020'de yayınladığı rapora göre, Samsung Galaxy S20+ 5G 2020'nin ilk yarısında elde edilen gelire göre dünyanın en çok satan 5G cihaz oldu.

5G akıllı telefonlar yeni dönemin trendi olacak gibi gözüküyor. Android telefon üreticilerinin birkaç yıldır telefonlarında yer verdiği 5G geniş bant teknolojisi, son olarak Apple tarafından iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max telefonlara entegre edildi. Böylece dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemlerinin ilk ikisi, (Android ve iOS) 5G'li akıllı telefonlarda yer almaya başladı. Android akıllı telefon üreticilerinden Samsung ise bu yıl 5G tarafında üst segmente Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G ve Galaxy S20 Ultra 5G'ya ek olarak Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20+ 5G ve Galaxy Z Fold 2 gibi akıllı telefonları sundu. Strategy Analytics'in yayınladığı son bir rapora göre ise Samsung özellikle Galaxy S20+ 5G özelinde önemli bir başarı yakaladı.

GALAXY S20+ 5G DÜNYANIN EN ÇOK SATAN 5G CİHAZI

Samsung Galaxy S20+ 5G, dünyanın en çok satan 5G cihazı oldu. 2020'nin ilk yarısında elde edilen gelire göre Galaxy S20+ 5G Güney Koreli şirketin küresel gelirdeki payının yüzde 9'unu oluşturdu. Galaxy S20+ 5G'yi ise yüzde 8 pay ile Galaxy S20 Ultra 5G ve yüzde 5 pay ile Galaxy S20 5G takip etti. Yani şirketin küresel çaptaki 5G satış gelirlerinin yüzde 22'si Galaxy S20 ailesinden geldi.

Samsung Galaxy S20 5G

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GALAXY S21 DE 5G'YE DESTEK VERECEK

Galaxy S10 5G, Samsung'un ilk 5G telefonuydu. Şirket, iki yıl boyunca 5G cihazlar sunmaya devam etti. Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Galaxy S21 ailesi ile de Samsung'un 5G'li yeni telefonlar tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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