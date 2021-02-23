Samsung Galaxy S20 FE 5G merak uyandırdı

Güncelleme 1,7 GB’ın üzerinde bir indirme gerektiriyor. Güncelleme, önceki sürüm numarasının kod adı olan G781BXXU2CUB5‘i taşıyor. Güncellemenin cihazınıza gelip gelmediğine bakmak için Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Galaxy S20 FE 5G için One UI 3.1 güncellemesi, Şubat 2021 Android güvenlik yaması ve bir dizi yeni özellikle birlikte geliyor. Samsung henüz S20 FE 4G için One UI 3.1 yayınlamadı. Ancak yayınlanmasının çok uzun sürmemesi gerek.

GALAXY S20 FE ÖZELLİKLERİ

Galaxy S20 FE modeli 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü Infinity-O tasarıma sahip FHD Plus Super AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. 120 Hz yenileme hızıyla gelen ekran HDR10 Plus ve always-on-display(sürekli açık ekran) destekliyor.

Ekranın korunma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 telefonu koruyor ve IP68 sertifikasına sahip cihaz bir buçuk metrede 30 dakika suya dayanabiliyor. Galaxy S20 FE, grafik işlemci olarak Adreno 650‘ye sahip. Ülkemizde satışa sunulan model Exynos 990 işlemcisi ile piyasaya çıktı. Temel olarak 6 GB ve 8 GB bellek bulunan model 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneği sunuyor.

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