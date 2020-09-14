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Samsung Galaxy S20 FE'nin tanıtılacağı Unpacked etkinliği duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

Galaxy S20 FE yakında resmileşebilir. Samsung, yaptığı duyuru ile Tüm Hayranlar için Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung'un Galaxy S20 FE modelini Tüm Hayranlar için Unpacked etkinliğinde tanıtma ihtimali ise oldukça yüksek.

Samsung Galaxy S20 FE'nin tanıtılacağı Unpacked etkinliği duyuruldu!

Samsung koronavirüsün vurduğu 2020'ye üç büyük etkinlik sığdırdı. Bunlardan ilki Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın tanıtıldığı Galaxy Unpacked 2020 etkinliğiydi. Samsung ikinci büyük etkinliğini ise geride bıraktığımız ağustos ayında gerçekleştirdi ve Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıttı. Güney Koreli firma, 1 Eylül'de ise katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 2 için Galaxy Unpacked Part 2 adında bir etkinlik daha düzenledi. Samsung'un 2020 içinde düzenleyeceği büyük etkinlikler böylece bitti yorumu yapıldı. Fakat Samsung tarafından yapılan son duyuru, 2020'nin Samsung etkinlikleri adına henüz kapanmadığını gösterdi.

SAMSUNG'TAN TÜM HAYRANLAR İÇİN UNPACKED ETKİNLİĞİ

Samsung, Tüm Hayranlar için Galaxy Unpacked adında yeni bir Unpacked etkinliği daha düzenleyeceğini duyurdu. Samsung'un duyurusuna göre etkinlik 23 Eylül günü TSİ 17:00'da gerçekleşecek. Etkinliğin posterinde farklı renkler kullanan Samsung, hem renkler ile hem de ''Tüm Hayranlar için'' sözleriyle bize tek bir telefonu işaret ediyormuş gibi görünüyor; Galaxy S20 FE'yi.

GALAXY S20'NİN RENKLERİ VİDEODA YER ALIYOR

Galaxy S20 FE için yapılan sızıntılar telefonun; lacivert, yeşil, sarı, beyaz, yeşil ve mor renk seçenekleriyle geleceğini ortaya çıkartmıştı. Samsung'un paylaştığı kısa duyuru videosu da bu renklere odaklanıyor. Ayrıca Galaxy S20 FE'nin FE takısı, Fan Edition'ın kısaltılmış hali. Yani telefonun hayranlara özel bir telefon olacağını işaret ediyor. Bu yüzden etkinlikte Galaxy S20 FE'nin tanıtılması neredeyse kesin deniliyor.

Galaxy S20 FE renkleri

UNPACKED ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Unpacked etkinliğini izlemek için yapmanız gerekenler sadece Samsung'un resmi sitesine giriş yapmak veya Samsung YouTube hesabını takip etmek olacak. Etkinlik, önceki Unpacked etkinliklerinde olduğu gibi koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

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