Samsung Galaxy S20 FE'nin tanıtılacağı Unpacked etkinliği duyuruldu!

Samsung koronavirüsün vurduğu 2020'ye üç büyük etkinlik sığdırdı. Bunlardan ilki Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'nın tanıtıldığı Galaxy Unpacked 2020 etkinliğiydi. Samsung ikinci büyük etkinliğini ise geride bıraktığımız ağustos ayında gerçekleştirdi ve Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı tanıttı. Güney Koreli firma, 1 Eylül'de ise katlanabilir akıllı telefon Galaxy Z Fold 2 için Galaxy Unpacked Part 2 adında bir etkinlik daha düzenledi. Samsung'un 2020 içinde düzenleyeceği büyük etkinlikler böylece bitti yorumu yapıldı. Fakat Samsung tarafından yapılan son duyuru, 2020'nin Samsung etkinlikleri adına henüz kapanmadığını gösterdi.

SAMSUNG'TAN TÜM HAYRANLAR İÇİN UNPACKED ETKİNLİĞİ

Samsung, Tüm Hayranlar için Galaxy Unpacked adında yeni bir Unpacked etkinliği daha düzenleyeceğini duyurdu. Samsung'un duyurusuna göre etkinlik 23 Eylül günü TSİ 17:00'da gerçekleşecek. Etkinliğin posterinde farklı renkler kullanan Samsung, hem renkler ile hem de ''Tüm Hayranlar için'' sözleriyle bize tek bir telefonu işaret ediyormuş gibi görünüyor; Galaxy S20 FE'yi.