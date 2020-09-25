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Samsung, Galaxy S20 kamerası için yeni güncelleme yayınladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 kamerası için güncelleme yayınlayacağını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Özellikle Ultra modelinin 108 Megapiksellik sensöründe yaşanan sorunları düzeltmek isteyen firma, bugün söz verdiği gibi güncelleme yayınlamaya başladı.

Samsung, Galaxy S20 kamerası için yeni güncelleme yayınladı

OTA üzerinden sunulan güncelleme şimdilik Almanya üzerinden indirilebiliyor. 2-3 gün içerisinde Türkiye’de de indirime sunulacak bu güncelleme G988BXXU4BTIB yazılımı sürümüne sahip. Yaklaşık olarak 355 MB büyüklüğündeki güncelleme ile birlikte eylül ayı Android güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor ve sistem performans ve kararlılığında iyileştirmeler yapılıyor.

SAMSUNG KAMERA İÇİN ÇALIŞIYOR

Bununla birlikte güncelleme, Güney Koreli şirketin telefonun kamera deneyimini daha da iyileştirmek için devam eden bir çalışmasına işaret ediyor. Bu, başlangıçta zayıf otofokus performansı, agresif cilt pürüzsüzleştirme ve görüntü işleme nedeniyle planlandı. Özellikle otomatik odaklama sorunu, Samsung’un S20 serisi için Mart yazılım güncellemesini yayınladığı zamanki gibi önceki güncellemelerde ele alınmıştı.

Android 11 güncellemesini alacak olan S21 ailesi muhtemelen tüm sorunlarından One UI 3.0 güncellemesi ile arınacak. Bu güncellemenin en geç 2021’in ocak veya şubat ayında yayınlanacağını düşünüyoruz. Bir dizi yeni özellik ile gelecek olan One UI 3.0 güncellemesi özellikle kamera konusunda kullanıcılarına sunacağı yeni özellikler ile çok beğenilecek.

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