Samsung Galaxy S20'nin altın versiyonu fiyatıyla dudak uçuklattı

Altın kaplamalı telefonlar pek popüler değil, bunun aksine onlara sadece belirli bir kesim ulaşabiliyor. Onların talebi sayesinde iPhone 11 Pro Max ve daha birçok telefonunun altın kaplamalı versiyonlarıyla karşılaştık. Fakat Altın kaplamalı Samsung Galaxy S20'yi ilk defa görüyoruz.

GOLDGENİE'DEN 24K ALTIN KAPLAMALI GALAXY S20

Goldgenie, Samsung Galaxy S20'nin 24K altın kapmalı versiyonunu duyurdu. Altın kaplamalı versiyonda kameralar hariç cihazın her tarafı altın ile kaplanmış durumda. Altın kaplaması sayesinde parlak bir görünüme kavuşan Galaxy S20, ön tarafında ise ekran bölgesini özgün bir şekilde koruyor. Böylece siyah ve altın hoş bir renk kombinasyonu oluşturuyor. Tabi cihazın fiyatı da bir o kadar hoş.

İŞTE ALTIN KAPLAMA SAMSUNG GALAXY S20 SERİSİNİN FİYATLARI

Goldgenie 24K altın kaplama Samsung Galaxy S20'nin fiyatı 3,397 euro (yaklaşık 24 bin TL). Galaxy S20 değil de Galaxy S20 Plus'ın altın kaplama versiyonunu satın almak istiyorsanız bunun için 3,597 euro ( yaklaşık 24 bin 500 TL) ödemeniz gerekecek. Galaxy S20 serisinin en yüksek donanıma sahip telefonu Galaxy S20 Ultra'nın altın versiyonu ise 3,797 eurodan ( yaklaşık 25 bin 700 TL) listelenmiş durumda. Asıl şaşırtıcı olan kısım ise şu; Listelenen telefonlar 4G destekli. 5G destekli altın kaplamalı bir Galaxy S20 akıllı telefon almak istiyorsanız tüm bu fiyatlara ek olarak 130 dolar daha ödemeniz gerekecek.

