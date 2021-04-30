Samsung Galaxy S20'nin kamera camı sorunu için dava açtılar!

Akıllı telefon davalarına oldukça aşinayız. Tüketiciler, yaşadıklarını sorunlar ya da karşılaştıkları kötü talihsizlikler nedeniyle üretici firmalara yaygın bir şekilde dava açıyorlar. Bu davalardan biri, bir hukuk firması tarafından Samsung'a açıldı. Davanın gerekçesi ise Galaxy S20 ailesinde yaşanan kamera camı sorunu.

SAMSUNG'A GALAXY S20 İÇİN ŞOK SUÇLAMALAR

Hukuk firması Hagens Berman, Galaxy S20 serisi akıllı telefonlardaki arka kamera camının, normal kullanım sırasında beklenmedik bir şekilde parçalanmasına neden olan yaygın bir kusuru gizlediğini iddia ederek, Samsung'a karşı toplu dava açtığını duyurdu. Samsung davada, dolandırıcılık, garantinin ihlali ve çeşitli tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Firmanın paylaştığı bilgi notunda, Samsung'un akıllı telefon serisini, bir kılıfın içindeyken bile harici bir kuvvet uygulanmadan kırılan bir kamera camı kusuruyla sattığı iddia ediliyor.

"BASINÇ OLUŞUMUYLA İLGİLİ"

İddialara göre bu kusur, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S20 FE gibi akıllı telefonların bulunduğu Galaxy S20 serisini etkiliyor. Üstelik bir Samsung bakım temsilcisinin ''Bu temsilcilerimizden birinin başına geldi. Sorunla ilgili birçok şikayetin ardından, bunun camın altındaki basınç oluşumuyla ilgisi olduğunu ve müşterilerin onu bir şeye çarpmaması gerektiğini öğrendik.'' açıklaması da basın notunda yer alıyor. Ancak tüketiciler, Samsung'un sorunu garanti kapsamına almayı reddettiğini söylüyor. Tüketicilerin Samsung'tan taleplerinin olduğu davanın nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.

