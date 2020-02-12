Samsung, Galaxy S20 Serisini ve Galaxy Z Flip Modelini Tanıttı!

Galaxy S20 Galaxy S20 serisi, yapay zekâ (AI) ile Samsung’un en geniş görüntü sensörünü bir araya getiren yeni kamera teknolojisini sunuyor. Fotoğrafçılık Galaxy S20 serisi, yapay zekâ ile Samsung’un şimdiye kadarki en büyük görüntü sensörünü bir araya getiren yeni kamera sistemiyle geliyor. Galaxy S20 serisi kamera çözünürlüğünü ciddi seviyede artırıyor. Düzenleme, kesme ve zoom için eklenen özelliklerle detaylı görüntüler elde edilebiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+’ta 64 MP, Galaxy S20 Ultra’da ise 108 MP kamera bulunuyor. Daha büyük sensörler sayesinde çok fazla ışık yakalanabiliyor ve böylelikle düşük ışık şartlarında dahi yüksek görüntü kalitesi sağlanıyor. Galaxy S20 Ultra, dokuz pikseli sensör seviyesinde tek bir pikselde bir araya getiren piksel birleştirme (nona-binning) teknolojisini kullanıyor. Galaxy S20’deki Hibrit Optik Zoom ve Space Zoom teknolojisileri çok uzaktayken bile yakın plan zoom yapabiliyor. Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x’e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra’da ise katlanan lensler ve çoklu-görüntü işlem ile kullanıcılar 100x’e varan Süper Çözünürlüğe ulaşabiliyor.

Galaxy S20, 8K video çekimleri yapmanızı da sağlıyor. Çekiminiz bittiğinde videonuzu Samsung QLED 8K TV’ye aktararak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca isterseniz bir 8K videodan bir kareyi alarak onu yüksek çözünürlükte bir fotoğrafa dönüştürebiliyorsunuz. Özellikler Galaxy S20 serisi, 120 Hz ekranla geliyor. Samsung’un iş ortağı Microsoft, 2020 ilkbaharında Forza Street oyununu Galaxy Store’da satışa sunarak ilk defa bu oyunu mobil ortama taşıyacak. Galaxy S20; güçlü işlemciye, 12 GB RAM'e, AKG ses düzenleyicisine ve arka planda çalışan oyun desteğine sahip. Galaxy S20, mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alınmış durumda. Galaxy S20’de ayrıca donanım tabanlı saldırılara karşı koruma amacıyla yeni bir işlemci kullanılıyor. Büyük ve akıllı bir bataryayla gelen Galaxy S20 serisinde 25W hızlı şarj standart olarak sunuluyor. Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da destekliyor. Tüm modellerde 128 GB depolama alanı standart olarak sunulurken 1 TB arttırılabilir hafıza desteği de sağlanıyor.

Galaxy S20’deki One UI 2 arayüzü basit ve kullanımı kolay bir arayüz olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda SmartThings ile akıllı evinizi uzaktan yönetmeniz ve Samsung Health ile sağlık bilgilerine ulaşmanız mümkün. Galaxy S20 serisi Mart ayında Türkiye’de yetkili mağazalarda satışa sunulacak. Cihazların tavsiye edilen perakende satış fiyatları Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL. Türkiye’de satışa sunulacak modellerin renk seçenekleri, Galaxy S20 için Kozmik Gri, Kozmik Mavi, Kozmik Pembe; Galaxy S20+ için Kozmik Siyah, Kozmik Mavi, Kozmik Gri; Galaxy S20 Ultra için Kozmik Siyah, Kozmik Gri olacak. Galaxy Buds+ Galaxy Buds+ da Samsung'un duyurduğu yeni ürünlerinden biri oldu. AKG ses sisteminin kullanıldığı Galaxy Buds+’ta çift yönlü hoparlör, 3 mikrofon ve uzun bir batarya ömrü sunuluyor. Buds+ uygulaması artık iOS cihazlarla da uyumlu. Ürün “Galaxy Buds+” uygulaması ile kullanılabiliyor. Siyah, Beyaz ve Gök Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Buds+’ın tavsiye edilen satış fiyatı ise 899 TL.

Galaxy Z Flip Katlanabilir cam kullanılarak üretilen Galaxy Z Flip, katlandığında avuca sığan şık ve kompakt 6,7 inçlik ekrana sahip. İlk kez bu cihazda kullanılan "Gizli Menteşe" de dikkat çekiyor. Yeni model, Z serisinin ilk üyesi aynı zamanda. Tasarım Taşınabilirlik gözetilerek tasarlanan Galaxy Z Flip, katlandığında bir cüzdan kadar küçülüyor. Böylece cebinize veya çantanıza kolayca sığıyor. Kapandığında, avuç içine sığan kompakt bir cihaza dönüşüyor. Açıldığında ise ekran neredeyse iki katına çıkarak 6,7 inçlik bir ekran haline geliyor. Galaxy Z Flip, Samsung’un tescilli bükülebilir Ultra İnce Camına (UTG) ve Sonsuz Ekran özelliğine sahip. Üst tarafta ortalanmış ekran içi kamera yeri sayesinde görüntüde kayıp ve bozulma oranı düşürülüyor. Yeni model 21.9:9 ekran oranına sahip.

Galaxy Z Flip’in Gizli Menteşesi ikili cam mekanizmasıyla destekleniyor. Telefonun ekranı, bir dizüstü bilgisayar gibi farklı açılarda sabitlenebiliyor. Gizli Menteşe sistemi, Samsung’un yeni süpürme teknolojisi ile de entegre edilmiş durumda. Mikro kesme yöntemiyle üretilmiş naylon elyafların kullanıldığı bu teknoloji, tozu ve kiri de azaltıyor.