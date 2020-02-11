Samsung Galaxy S20+ tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy S20+’ın özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy S20 serisi akıllı telefonlar bu gece Samsung tarafından düzenlenen Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde sahne aldı. Serinin deyim yerindeyse ‘ortanca’ modeli Samsung Galaxy S20+ da etkinlik kapsamında tanıtıldı. Gelin vakit kaybetmeden onu yani Galaxy S20+’ı anlatmaya başlayalım.
Galaxy S20+’ın özellikleri arasında tıpkı diğer Galaxy S20 modellerinde olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990 işlemcisi yer alıyor. Samsung tarafından Galaxy S20+ için RAM değeri 12GB RAM olarak belirlenmiş. Bunun dışında akıllı telefonun tasarımı diğer Galaxy S20 modelleriyle tamamen aynı.
Galaxy S20+’ın ekranı 6.7 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde bir dinamik AMOLED ekran. Geliştirilen ve bu yüzden de iyi bir performans veren AMOLED ekran, tıpkı birçok üreticinin akıllı telefonunda gördüğümüz gibi 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Her Galaxy S20 modelinde olduğu Galaxy S20+’da kamera kurulumu konusunda farklı bir tasarıma yer veriyor.
Samsung Galaxy S20+’ın kameraları yine Galaxy S20 ile oldukça benzer durumda. Galaxy S20+’ın ön tarafında 10 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Telefonun arka tarafında ise tam 64 MP değerinde ve 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera, bu kamera kurulumunun yanında ise 12 MP geniş açılı bir kamera ve 12 MP değerinde ultra geniş açılı bir kamera daha yer alıyor.
Samsung Galaxy S20+’ın fiyatı kesin olmayan bilgilere göre 1100 Euro (yaklaşık 7200 TL) olacak. Fiyatların önceki Galaxy serisi akıllı telefonlara nazaran gayet yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
⦁ Ekran: 1440 x 3200 çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran (Infinity-O)
⦁ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 / Samsung Exynos 990
⦁ Grafik: Adreno 650/ Mali-G77 MP11
⦁ RAM: 12GB RAM
⦁ Depolama: 128GB dahili depolama alanı (microSD kart desteğine sahip)
⦁ Arka kamera: 12 MP geniş açılı kamera + 64 MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
⦁ Ön kamera: 10 MP değerinde bir ön kamera
⦁ Ekrana entegreli ultrasonik parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemi
⦁ Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
⦁ Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü
⦁ 4.500 mAh gücünde batarya
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