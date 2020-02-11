Samsung Galaxy S20+ tanıtıldı! İşte Samsung Galaxy S20+’ın özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy S20 serisi akıllı telefonlar bu gece Samsung tarafından düzenlenen Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde sahne aldı. Serinin deyim yerindeyse ‘ortanca’ modeli Samsung Galaxy S20+ da etkinlik kapsamında tanıtıldı. Gelin vakit kaybetmeden onu yani Galaxy S20+’ı anlatmaya başlayalım.

SAMSUNG GALAXY S20+ ÖZELLİKLERİ

Galaxy S20+’ın özellikleri arasında tıpkı diğer Galaxy S20 modellerinde olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990 işlemcisi yer alıyor. Samsung tarafından Galaxy S20+ için RAM değeri 12GB RAM olarak belirlenmiş. Bunun dışında akıllı telefonun tasarımı diğer Galaxy S20 modelleriyle tamamen aynı.



Galaxy S20+’ın ekranı 6.7 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde bir dinamik AMOLED ekran. Geliştirilen ve bu yüzden de iyi bir performans veren AMOLED ekran, tıpkı birçok üreticinin akıllı telefonunda gördüğümüz gibi 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Her Galaxy S20 modelinde olduğu Galaxy S20+’da kamera kurulumu konusunda farklı bir tasarıma yer veriyor.

SAMSUNG GALAXY S20+IN KAMERALARI

Samsung Galaxy S20+’ın kameraları yine Galaxy S20 ile oldukça benzer durumda. Galaxy S20+’ın ön tarafında 10 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası var. Telefonun arka tarafında ise tam 64 MP değerinde ve 3x optik zoom yapabilen bir telefoto kamera, bu kamera kurulumunun yanında ise 12 MP geniş açılı bir kamera ve 12 MP değerinde ultra geniş açılı bir kamera daha yer alıyor.