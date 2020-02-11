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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G performansı ile 'yok artık' dedirtecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Samsung'un bu akşam düzenlenecek Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde Samsung Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarını ve yeni Galaxy Z Flip katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacak. Fakat bu cihazlardan en büyüğü olan Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, görünüşe göre bilgisayarları aratmayacak kadar yüksek bir performans sunacak.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G performansı ile 'yok artık' dedirtecek!

Samsung Galaxy S20 Galaxy UNPACKED 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Etkinlik bu akşam saatlerinde TSİ ile 22:00 sularında başlayacak ve Samsung 2020 yılının ilk amiral gemisi akıllı telefonlarını birer birer sahneye çıkartacak. Sahneye çıkartacak ancak bugüne kadar yapılan sızıntılar sağolsun, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ve katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip hakkında neredeyse her bilgiye sahibiz. Fakat bu cihazlardan birisinin bilgisayarları aratmayacak bir performans ile geleceğini doğrusunu söylemek gerekirse hiç tahmin edememiştik.

Galaxy S20

GALAXY S20 ULTRA 5G RAM DEĞERİ İLE ORTALIĞI KASIP KAVURACAK
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G yine bir sızıntının konusu oldu. Ancak bu kez sızıntı diğerlerinden farklı ve daha güvenilirdi. Genelde yaptığı sızıntıların gerçek çıkmasıyla ünlenen Max Weinbach, resmi Twitter hesabı üzerinden Galaxy S20 Ultra 5G'nin SM-G988U seri numarasıyla geleceğini söyleyerek, cihazın 8 değil 12 değil tam 16 GB RAM ile geleceğini bildirdi. Weinbach'e göre SM-G988U seri numaralı Galaxy S20 Ultra 5G'nin depolama alanı ise 512 GB.

UMUTLAR GALAXY UNPACKED 2020 ETKİNLİĞİNDE
Galaxy S20 Ultra 5G hakkında Weinbach'in sızıntısının ardından birçok kişi Weinbach'in bildirdiklerinin doğru çıkmasını umut etmeye başladı. Biz de bu umutların boşa çıkacağını düşünmüyoruz. Zira, Samsung'un uğruna model adını değiştirdiği özel bir cihaza 16GB RAM desteği vermesi hiç ama hiç sürpriz olmaz.

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