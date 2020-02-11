Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tanıtıldı! Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked 2020 geldi çattı ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G resmen tanıtıldı. Bugüne kadar üretilen Galaxy akıllı telefonların en donanımlısı olan Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 ve Samsung Galaxy S20+’dan oldukça farklı. Gelin hemen Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin özelliklerine geçelim ve meramımızı anlatalım.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin kalbinde tıpkı Galaxy S20 ve Galaxy S20+’da olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon 865 veya bölgeye göre Exynos 990 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcilere yine Adreno 650 /Mali G-77 MP11 grafik işlemcisi destek verirken, RAM kısmında ise 12GB RAM/16GB RAM seçeneği bulunuyor. 128GB/512GB dahili depolama seçeneklerine sahip olan telefonun bunun dışında tasarımı diğer Galaxy S20 modelleriyle neredeyse aynı.



Galaxy S20 Ultra 5G’nin ekranı 6.9 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde bir dinamik AMOLED ekran. Verdiği deneyim ile olağanüstü bir performans veren bu dinamik AMOLED ekran, tıpkı kardeşleri gibi 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Gelelim Galaxy S20 Ultra’nın en çok merak edilen tarafına yani kameralarına.