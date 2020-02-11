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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tanıtıldı! Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 23:28 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy Unpacked 2020 etkinliğinde tam 108 megapiksel kameralı, 5G’li yeni amiral gemisi Android akıllı telefonu Galaxy S20 Ultra’yı tanıttı. Uzun bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, kamera yetenekleri ile öne çıkıyor. Peki Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin özellikleri neler? Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G tanıtıldı! Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy Unpacked 2020 geldi çattı ve Samsung Galaxy S20 Ultra 5G resmen tanıtıldı. Bugüne kadar üretilen Galaxy akıllı telefonların en donanımlısı olan Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20 ve Samsung Galaxy S20+’dan oldukça farklı. Gelin hemen Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin özelliklerine geçelim ve meramımızı anlatalım.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA’NIN ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin kalbinde tıpkı Galaxy S20 ve Galaxy S20+’da olduğu gibi Qualcomm’un Snapdragon 865 veya bölgeye göre Exynos 990 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcilere yine Adreno 650 /Mali G-77 MP11 grafik işlemcisi destek verirken, RAM kısmında ise 12GB RAM/16GB RAM seçeneği bulunuyor. 128GB/512GB dahili depolama seçeneklerine sahip olan telefonun bunun dışında tasarımı diğer Galaxy S20 modelleriyle neredeyse aynı.
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Galaxy S20 Ultra 5G’nin ekranı 6.9 inç büyüklüğünde ve 2K+ çözünürlüğünde bir dinamik AMOLED ekran. Verdiği deneyim ile olağanüstü bir performans veren bu dinamik AMOLED ekran, tıpkı kardeşleri gibi 120 Hz tazeleme hızıyla geliyor. Gelelim Galaxy S20 Ultra’nın en çok merak edilen tarafına yani kameralarına.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G’NİN KAMERALARI

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin kameraları hem rakiplerinden hem de diğer Galaxy S20’lerden oldukça güçlü. Zaten sızıntılarda da bu farklılıklara sıklıkla rastlamıştık. Özellikle Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin kameralarında ince eleyip sık dokuyan Samsung, cihazı neredeyse bir fotoğraf makinesine dönüştürmüş.
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Samsung, Galaxy S20 Ultra 5G’nin ön tarafına 40 Megapiksel değerinde bir ön kamera yerleştirmiş. Bu ön kamera, Infinity-O tasarımına sahip olan ekranda sahip olduğu yüksek megapiksel değerine rağmen oldukça küçük bir yer kaplıyor. Telefonun arka tarafında ise bizi deyim yerindeyse tam bir zoom canavarı karşılıyor. 108 megapiksel değerindeki bu kamera, tamı tamına 100x dijital zoom ve 10x optik zoom yapabiliyor. Bu değerde bir dijital zoom sağlayan bir akıllı telefon henüz daha yok. Huawei P30 Pro dediğinizi duyar gibiyim. Ancak o da 50x dijital zoom’a izin veriyordu. Bu devasa çözünürlükteki kameraya 12 megapiksel değerinde ultra geniş açılı bir kamera, 48 megapiksel değerinde telefoto bir kamera ve ToF derinlik sensörü eşlik ediyor. Galaxy S20 bu kameraları ile tam 8K çözünürlüğünde videolar çekebiliyor. Tüm bu donanıma ise 5000 mAh değerindeki batarya güç sağlıyor.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G’NİN FİYATI

Android 10 ile bezenen Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin fiyatı Samsung tarafından açıklanan bilgilere göre 1,349 Euro (yaklaşık 9200 TL) olacak. Tabi bu fiyata vergiler dahil değil. Ülkemizdeki vergiler de bu fiyata dahil edilince Samsung Galaxy S20 Ultra 5G’nin 13-15 bin TL arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

⦁ Ekran: 1440 x 3200 çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.9 inç büyüklüğünde dinamik AMOLED bir ekran (Infinity-O)
⦁ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 / Samsung Exynos 990
⦁ Grafik: Adreno 650/ Mali-G77 MP11
⦁ RAM: 12GB RAM/16GB RAM
⦁ Depolama: 128GB dahili depolama alanı (microSD kart desteğine sahip)
⦁ Arka kamera: 108 MP 10x optik zoom ve 100x dijital zoom yapabilen ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera + 48 MP telefoto kamera + ToF sensörü
⦁ Ön kamera: 40 MP değerinde bir ön kamera
⦁ Ekrana entegreli ultrasonik parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma sistemi
⦁ Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği
⦁ Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü
⦁ 5G desteği
⦁ 5.000 mAh gücünde batarya


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