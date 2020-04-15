Samsung Galaxy S20 Ultra ısınma sorunu yaşadı, başka sorunlara yol açtı!

Samsung Galaxy S20 Ultra ısınma sorunu ile gündemde. Tanıtılmasının çok bir zaman geçmemesine rağmen kullanıcılarının genelinin memnun olduğu akıllı telefon, Nisan ayına girmemiz ile birlikte bazı sorunlar baş göstermeye başladı. Bu sorunlardan biri de ısınma sorunu oldu. Fakat bu sorun başka bir çok soruna daha yol açtı.
Samsung Galaxy S20 Ultra satın alan kullanıcılar, telefonlarında ısınma sorunu yaşadıklarını Samsung'a bildirdi. Bildirilen şikayetlere göre kullanıcılar ısınma sorunu yüzünden 5.000 mAh bataryanın gücünden de yararlanamıyorlar. Zira, bu sorun onların bataryasının hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor. Öyle ki bazı Galaxy S20 Ultra kullanıcıları tek şarj ile 4 saatlik bir kullanım süresini anca alabildiklerini söylüyor. Ancak her şey bununla da bitmiş değil.
Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, ısınma sorunu ile birlikte kamerada da bir gariplik olduğunu ifade ediyor. Kullanıcıların ifadelerine göre telefonlar ısınınca otomatik odaklama da yavaş çalışmaya başlıyor. Hatta bazen ısının etkisiyle kameralar netleme yapamıyor ya da çok geç netleme yapıyor.
Bu sorunlar Galaxy S20 Ultra'nın ilk sorunu değil. Zira akıllı telefon daha önce de odaklama sorunu yaşandığına dair şikayetlerle karşı karşıya kalmıştı. Galaxy S20 Ultra'nın üreticisi Samsung da bir güncelleme yayınlayarak bu sorunu düzelttiğini duyurmuştu. Ancak bu kez sorun telefonun ısınmasından kaynaklanmakta. Samsung bir güncelleme ile ısınma sorununu çözer ise odaklama problemi de sonsuza kadar yok olacak gibi görünüyor.
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